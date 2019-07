Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen den Krebs in Johannesburg gestorben, so sein Manager. Er spielte während der Zeit der Apartheid auch mit schwarzen Musikern zusammen. Clegg wurde 66 Jahre alt. Mehr

An der Stelle, an der bis vor Kurzem noch der d14-Obelisk von Olu Oguibe stand, hat sich ein Wolfsrudel niedergelassen. Eine Kunstaktion des Bildhauers Rainer Opolka zum Gedenken an den mutmaßlich von einem Rechtsradikalen getöteten Walter Lübcke.