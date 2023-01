60 Jahre deutsch-französische Freundschaft

Niemand wagt derzeit, belastbare Prognosen abzugeben, wie lange der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch andauern wird. Und gesetzt den Fall, er wird in absehbarer Zeit beendet sein: Was kommt dann?

Zwei andere Länder, nämlich Deutschland und Frankreich, haben es geschafft. Aber auch in ihrem Fall brauchte es viel Zeit. Vor 60 Jahren wurde die deutsch-französische Freundschaft mit dem Elysee-Vertrag besiegelt.

Es war kein einfacher Weg, sagt der Historiker Andreas Wirsching , Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München. Denn lange Zeit waren die Deutschen für Frankreich schlicht die Aggressoren: „Das löste das Bild vom Land der Dichter und Denker ab.“

Beide Seiten nahmen sich in früheren Jahrhunderten nicht viel, was Macht- und Eroberungswillen über die eigenen Landesgrenzen hinaus anbelangte:

Die Franzosen besetzten nach dem Ersten Weltkrieg Teile des Ruhrgebiets. Und was während des Zweiten Weltkriegs passierte, ist bekannt. Unsere französischen Nachbarn hatten nach den Gräueltaten des NS-Regimes allen Grund, Deutschland zu hassen.

Für Menschen, die erst Jahrzehnte später geboren wurden, ist gutes Einvernehmen mit dem EU-Nachbarn eine Selbstverständlichkeit. Viele haben einige Zeit als Austauschschülerin, als Student oder als junge Berufstätige in Paris, Lyon oder anderenorts verbracht, und für ebenso viele wurde daraus eine lebenslange innige Beziehung zu Frankreich und umgekehrt.

Viele Millennials wissen vermutlich gar nicht mehr, dass die Deutschen auch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg für viel Franzosen nur die „boches“ waren – was sich wohl von dem Begriff „caboche“, deutsch: Dickschädel oder auch Holzkopf, herleitet. Doch das wurde zunehmend seltener.

Wirsching selbst war von 1989 bis 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut Paris. „Ich persönlich habe so etwas nicht erlebt", sagt er. "Ich kann mich an kein einziges solches Ereignis erinnern.“ Allerdings habe ihm eine französische Bekannte, die mit einem Stipendium Ende der 80er-Jahre nach Deutschland kam, folgenden Satz von ihrer Mutter überliefert: „Wenn du einen Deutschen heiratest, dann bringst du mich um.“