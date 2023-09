Am 29. Oktober 1923 begann in der "Dachkammer" des Voxhauses, das Haus stand in der Nähe des Potsdamer Platzes in Berlin, die Funkstunde Berlin. Das erste Stück, das "über den Äther" ging, war Fritz Kreislers "Andantino", das auch das Programm von "Radio Wartburg" eröffnet.