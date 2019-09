398. Wartburgkonzert: Johann Rosenmüller zum 400. Geburtstag Ein Fest für den Amphion aus Oelsnitz

Moderation: Ulrike Jährling

Das Ensemble "Abendmusiken Basel" ist für diesen Abend auf die Wartburg gereist. (Wartburgkonzert / Christoph Brüggemeier)

Johann Rosenmüller stammt aus Oelsnitz und wirkte vor allem in Leipzig und Venedig. Für Komponisten wie Telemann wurden seine Werke wichtige Vorbilder. Auf Rosenmüllers Grabplatte wird er als "Amphion" gefeiert, der durch seine Musik ewig leben werde.

Johann Rosenmüller ist seit einigen Jahren wieder im Konzertleben präsent; seine Musik ist einfach zu schön, als dass man sie unbeachtet lassen könnte.

Aus dem kleinen Oelsnitz im Vogtland an den Markusdom

Als Mensch diskreditierte er sich durch eine Neigung zu Knaben, der er in Leipzig als Organist von St. Nikolai und St. Thomas nachgegangen sein soll. Seine Flucht aus der Messestadt führte ihn letztendlich nach Venedig, wo er als Giovanni Rosenmiller am Markusdom und am Ospedale della Pietà zu großem Ruhm und Ansehen gelangte. Sein Grab erhielt eine aufwendige Platte, die mit einem Epitaph geschmückt ist. Darin auch die Zeilen: "Nicht ganz ist er der Totengöttin anheim gefallen. / In seinem edleren Teil lebt er ewig, die Krone der Musik.

Anlässlich seines 400. Geburtstags gibt sich die Elite der Alten Musik, die als "Abendmusiken Basel" firmiert, die Ehre einer klingenden Rosenmüller-Werkschau.

Die Moderatorin Ulrike Jährling präsentiert regelmäßig die Wartburgkonzerte. (Wartburgkonzert / Christoph Brüggemeier)

Aufzeichnung vom 7. September 2019 aus dem Palas der Wartburg Eisenach

Johann Rosenmüller

Sinfonia nona

Fürchte dich nicht

O nomen Jesu, nomen dulce

Alemanda, Corrente, Ballo

Wie der Hirsch schreiet

Domine ne in furore

Also hat Gott die Welt geliebet

Laudate pueri

Si deus pro nobis

In te domine speravi

Sonata nona à 5

Welt ade, ich bin dein müde

Abendmusiken Basel

Leitung und Orgel: Jörg-Andreas Bötticher