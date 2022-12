300 Tage Ukraine-Krieg

Zeitenwende in der Geopolitik

53:38 Minuten Die Unterstützung der USA für die Ukraine sei keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, sagte Wolodymyr Selenskyj in Washington. © imago / ZUMA Wire / Carol Guzy

Moderation: Axel Rahmlow · 23.12.2022

Die Ukraine-Unterstützung der USA unter Präsident Biden groß. Dennoch ist Frieden in Europa derzeit nicht in Sicht. Dafür zeichnet sich bereits eine neue globale Unordnung in der Sicherheitspolitik ab.