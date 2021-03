2801. Ausgabe Eine heilige Allianz?

Am 28. März 1776 erreichte ein Spanier als erster Europäer die Bucht von San Francisco auf dem Landweg. Dieses Datum findet häufig als Gründungstag der Stadt Erwähnung. Das Rätsel ist diesmal also musikalisch-geografischer Natur.

Gesucht wird ein Eigenname mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Benannt hatten die Spanier ihre Ansiedlung nach dem heiligen Franziskus. Dessen bekanntestes literarisches Werk ist der sogenannte "Sonnengesang", auch bekannt als "Laudes Creaturarum", der Gesang auf die Schöpfung. Das Gedicht wurde vielfach vertont, unter anderem auch von einem deutschen Komponisten und Musikpädagogen.

Geboren wurde er am 10. Juli 1895 in München, gestorben ist er am 29. März 1982 ebendort. Sein bekanntestes Werk ist die szenische Kantate "Carmina Burana". Der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieses Komponisten bildet den Auftakt des gesuchten Rätselwortes.

2. Frage

In den 1960er-Jahren wurde San Francisco zur Hauptstadt der Hippies. Ihr musikalisches Epizentrum bildeten vor allem zwei Bands: Grateful Dead und Jefferson Airplane. In der Sendung zu hören sind letztere mit dem Lied "The Farm" aus dem Jahr 1969, wobei sie von Grateful Deads Jerry Garcia an der Pedal Steel Guitar begleitet werden.

Und wie hieß 1969 die Sängerin von Jefferson Airplane? Der Lösung einen Schritt näher bringt Sie der erste Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

3. Frage

"Die Straßen von San Francisco" ist der Titel einer US-amerikanischen Krimiserie, die ab 1974 auch hierzulande sehr erfolgreich lief und seitdem oft wiederholt wurde. Darsteller der Hauptfigur des Lt. Mike Stone war Karl Malden.

Die Frage zielt auf den Darsteller seines jugendlichen Begleiters, Inspector Steve Heller (beziehungsweise Keller im amerikanischen Original). Seinen ersten Oscar bekam er 1976 als Produzent von "Einer flog über das Kuckucksnest". Aus dem Familiennamen dieses Schauspielers notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

4. Frage

Musik Nummer vier stammt aus dem Jahr 1937: Theo Mackeben und sein Orchester spielten das Lied "San Francisco" aus dem gleichnamigen Film von 1936.

Die zugehörige Frage zielt auf die deutsche Partnerstadt von San Francisco. Ein paar schöne Brücken gibt es dort auch, denn es handelt sich ebenfalls um eine Hafenstadt. Zielführend ist hier der zweite von den vier Buchstabe des Stadtnamens.

5. Frage

Lied Nummer fünf trägt ebenfalls den schlichten Titel "San Francisco", wurde aber 2013 von dem kalifornischen Duo Foxygen aufgenommen. Es scheint, als hätten die beiden Künstler ein eher gespaltenes Verhältnis zur besungenen Stadt.

Auf ein Duo zielt auch die Frage: Welches landschaftliche Phänomen gehört zu den Wahrzeichen von San Francisco? Man kennt es auch als Titel einer Fernsehserie von David Lynch. Der Name dieser charakteristischen Landmarke besteht aus zwei Wörtern, gesucht wird der letzte Buchstabe.

6. Frage

Mitte der 1970er Jahre wurde San Francisco dann zum Hotspot der Punk-Bewegung an der Westküste. Zu deren Protagonisten gehörte die Band Dead Kennedys mit dem Sänger Jello Biafra. Auf ihrem Debütalbum von 1980 fand sich auch eine Verballhornung des Liedes "Viva Las Vegas".

Und wer sang dieses Lied in dem gleichnamigen Film von 1970? Der vierte Buchstabe aus dem Vornamen dieses Sängers und "Schauspielers" beschließt das gesuchte Wort.

