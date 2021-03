2799. Ausgabe Ein römisches Schönheitsideal

Am 9. März war Internationaler Frauentag. Und am 16. März 1971 trat das Frauenstimmrecht in der Schweiz formell in Kraft. Aus diesen Anlässen geht es im 2799. Rätsel um sehr erfolgreiche, manchmal berühmte, aber oft übersehene Künstlerinnen.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben.

1. Frage

Die Sängerin Umm Kulthum nannte man auch "die Maria Callas des Orients" oder "die vierte Pyramide". Der zu ihrer Person am häufigsten kolportierte Superlativ ist, dass an ihrer Beerdigung im Jahr 1975 um die vier Millionen Trauergäste teilnahmen. Aus dem Namen des Landes, in dem diese Diva zu Hause war, suchen wir den zweiten Buchstaben.

2. Frage

1964 gründeten die Schwestern Patti und Suzi in Detroit die Frauenband "The Pleasure Seekers". Später stießen dann noch ihre Geschwister Nancy und Arlene zur Gruppe. Gesucht wird der Familienname der vier Schwestern, die in der Sendung mit Ihrer Debutsingle "What A Way To Die" von 1965 zu hören sind. Weltweit bekannt machte ihn die Bassistin und Sängerin Suzi.



Mehr als 50 Millionen Tonträger soll sie angeblich verkauft haben – unter anderem von Hits wie "Can The Can" oder "If You Can’t Give Me Love". Der fünfte und vorletzte Buchstabe aus dem Familiennamen von Suzi und ihren Schwestern bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

Wer in den 1970er-Jahren Radio hörte, kam an Miriam Frances nicht vorbei. Sie schrieb unzählige Schlagertexte, u.a. für Dahlia Lavi, Charles Aznavour oder Udo Jürgens. Herz-Schmerz-Lyrik war ihre Sache nicht, ihre Reime orientierten sich eher am französischen Chanson. Gesellschaftskritischer Schlager war sie kein Widerspruch in sich. 1972 schrieb bzw. übersetzte Frances das Gros der Texte für das Album "Woraus meine Lieder sind". Gesucht wird die Sängerin, von der das Album stammt. Geboren wurde sie am 9. Januar 1949 in Bingen, ihr größter Hit war 1970 das Lied "Arizona Man". Zielführend ist hier der zweite Buchstabe aus ihrem Künstlervornamen.

4. Frage

Musik Nummer vier ist der "Dithyrambe" aus dem Duo Concertant von Igor Strawinsky. Der Name der gesuchten Geigenvirtuosin hat für viele Plattensammler und Klassikfans einen geradezu mythischen Klang. Glenn Gould zählte sie zu den größten ihres Fachs. Aus ihren nicht grade zahlreichen Aufnahmen stechen vor allem die Schubert-Interpretationen hervor. Geboren wurde sie am 26. Oktober 1924 in Timișoara bzw. Temeswar, gestorben ist sie am 13. August 1979 in der Schweiz. Aus dem Familiennamen dieser meistens als ungarische Geigerin bezeichneten Virtuosin soll gefunden werden: der fünfte Buchstabe.

5. Frage

Irene Higginbotham wirkte als Komponistin am "Great American Songbook" mit. Die genaue Anzahl der von ihr (mit)komponierten Lieder lässt sich nur erahnen, da sie als afroamerikanische Frau häufig die Kompositionsrechte abtreten musste oder unter männlichen Pseudonymen veröffentlichte. Das bekannteste Lied, an dem sie mitschrieb, ist "Good Morning Heartache". Auch hier suchen wir die Sängerin. Ihre Eltern kannten Sie als Eleanora Fagan, die Jazzwelt nannte sie "Lady Day". Den benötigten Buchstaben finden sie in ihrem Künstlervornamen an zweiter und fünfter Stelle, in ihrem Nachnamen ist es der vierte.

6. Frage

Asha Bhosle ist ein Superstar mit einem ungewöhnlichen Rekord: 2011 listete sie das Guinness Book Of Records als die meistaufgenommene Sängerin der Musikgeschichte. Mehr als 11.000 Liedern lieh sie ihre Stimme. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Stück "Eena Meena Deeka" (oder "Ina Mina Dika") aus dem Bollywood-Film "Aasha" von 1957. Und aus welchem Land stammt Asha Bhosle? Der vorletzte Buchstabe aus seinem deutschen Namen ist der letzte des heute gesuchten Rätselwortes.

