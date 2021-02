2796. Ausgabe Ist das eine Sprachgrenze?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen - und alles rund um das Thema "Sprache": Rätseln Sie mit! (imago)

Am 21. Februar 1952 gab es im ost-pakistanischen Dhaka Proteste gegen die Einführung von Urdu als Staatssprache. Zur Erinnerung erklärte die UNESCO den 21. Februar zum „Tag der Muttersprache“. Und um die geht es in dieser Rätselausgabe.

1. Frage

Den Auftakt macht ein Duett von Vater und Tochter. Sie singen den Titel "Yes Kou Rimet’n tchim Kidi" in der Muttersprache des Vaters: Armenisch. Sie heißt mit Vornamen Seda, ihn kennt die halbe Welt. Nachdem Edith Piaf ihn entdeckt hatte, machte er als Chansonnier und später dann auch als Schauspieler von sich Reden – zum Beispiel mit seiner Nebenrolle in Volker Schlöndorffs Verfilmung der "Blechtrommel". Zeitweilig war er sogar armenischer Botschafter in der Schweiz, bevor er am 1. Oktober 2018 im Alter von 94 Jahren verstarb. Der dritte Buchstabe aus dem gemeinsamen Familiennamen von Vater und Tochter ist der erste des diesmal gesuchten Rätselwortes.

2. Frage

Genau wie der in Frage eins gesuchte Künstler hatte auch Bulat Okudschawa einen georgischen Vater und eine armenische Mutter. In der Sendung zu hören ist der "russische Georges Brassens" mit dem Lied "Vashe Blagorodie". Seine Muttersprache war die von Mütterchen Russland. Okudschawas Vater wurde 1937 als angeblicher Trotzkist unter Stalin hingerichtet, die Mutter erhielt zehn Jahre Lagerhaft. Und wie nannte man damals die sowjetischen Lager bzw. das sowjetische Lagersystem? Im Westen wurde der gesuchte Begriff durch ein Buch des Schriftstellers und Dissidenten Alexander Solschenizyn bekannt. Fünf Buchstaben hat der Begriff, lösungsrelevant ist der vierte.

3. Frage

Mit Walisisch als Muttersprache wachsen heute nur noch wenige Briten auf. Der zu Musik Nummer drei zu hörende Sänger gehört zu diesen Ausnahmen. Geboren wurde der Bass-Bariton am 9. November 1965 im walisischen Pant Glas. Zuhause ist er vor allem in der Oper, aber er macht auch vor Jazz und Pop nicht halt. In der Sendung zu hören ist er mit dem walisischen Volkslied "Marwnad yr Ehedydd". Zielführend ist hier der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen.

4. Frage

Musik Nummer vier stammt von der Königin des asiatischen Pop, Teresa Teng. 1953 in Taiwan geboren, wurde sie vor allem in China berühmt. Und welche Sprache bzw. Sprachfamilie wird in China sowie in Taiwan am häufigsten gesprochen? Sie ist sozusagen der Ausgangspunkt für das Standardchinesisch. Diese Sprachgruppe ist zudem vermutlich die Einzige, die nach einem Beamtenstand benannt ist. Der siebte, der vorletzte Buchstabe, bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

International bekannt wurde Morten Harket mit der Band A-ha, als deren Sänger er sich meistens der englischen Sprache bedient. Wenn er als Solokünstler unterwegs ist, singt er auch in seiner Muttersprache – wie zum Beispiel in dem in der Sendung zu hörenden Lied "Vuggewise", zu Deutsch "Wiegenlied". Und woher stammt Morten Harket? Aus dem Namen des Landes oder seiner Sprache notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

6. Frage

Die Muttersprache des letzten gesuchten Künstlers war Deutsch. Nach seiner Emigration in die USA im März 1939 konnte er mit ihr nicht mehr viel anfangen – das in der Sendung zu hörende Lied "Darum wär’s halt gut, wenn man Englisch könnt‘" war also nicht ohne autobiographischen Bezug. Zuvor der Klavierhumorist ein knappes Jahr in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald eingesessen. Geboren wurde er am 15. August 1888 im heutigen Wien als Hersch Kohn, gestorben ist er am 28. Juni 1959, ebenfalls in Wien. Das bekannteste Lied, das er (mit)komponiert hatte, war das Stück "I bin a stiller Zecher". Aus dem deutschen Namen, den er später annahm, wird gesucht: der sechste oder der siebte Buchstabe des Vornamens.

