2787. Ausgabe Unterirdisch lecker!

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (Getty Images / Moment / Stefka Pavlova)

Am 22. Dezember 1920 sendeten Angestellte der staatlichen Reichspost das erste Weihnachtskonzert in der Geschichte des deutschen Hörfunks. Knapp 100 Jahre später besteht deshalb auch diese Rätselausgabe aus sechs weihnachtlichen Musikstücken.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1990 war Björk bereits als Sängerin der Sugarcubes zu Weltruhm gelangt. In diesem Jahr nahm sie mit dem Jazztrio von Guðmundar Ingólfssonar das Album "Gling Gló" auf, dessen Titelstück heute zu den Klassikern der alternativen Weihnachtsmusik zählt. Die Frage zielt auf das Land, aus dem Björk stammt. Der zweite Buchstabe aus seinem Namen bildet den Auftakt zum diesmal gesuchten Rätselbegriff.

2. Frage

Ein weiteres im Umfeld von Weihnachten zu Ehren gekommenes Stück ist der "Schlittschuhläufer-Walzer", Originaltitel "Les Patineurs". In der Sendung zu hören, ist es in der Interpretation des Gitarristen John Fahey als "The Skater’s Waltz". Wir suchen den Komponisten. Geboren wurde er am 9. Dezember 1837 in Straßburg; gestorben ist er am 12. Februar 1915 in Paris. Zielführend ist hier der fünfte Buchstabe aus seinem geradezu märchenhaften Familiennamen.

3. Frage

Vermutlich keine besondere Lust auf Weihnachten hatte 1970 eine damals 27-jährige Songwriterin aus Kanada. In ihrem Lied "River", das 1971 auf ihrem Album "Blue" erschien, thematisiert sie das Ende einer Beziehung kurz vor dem Fest der Liebe. Aus dem Vornamen dieser am 7. November 1943 geborenen Künstlerin wird der zweite Buchstabe gesucht.

4. Frage

Als in den 1970er-Jahren der Terror der IRA wütete, war Belfast eine der am stärksten betroffenen Städte. Viele Musiker strichen den Ort damals aus ihrem Tourkalender. Nicht so der im Folgenden gesuchte Gitarrist. Seine Weihnachtskonzerte in der Stadt waren legendär. Geboren wurde er am 2. März 1948 im irischen Ballyshannon, gestorben ist er am 14. Juni 1995 in London. Im Rätsel zu hören ist das Stück "I Fall Apart" von seinem Solodebut aus dem Jahr 1971, das kurz nach dem Ende seiner Band Taste entstand. Der dritte und der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringen Sie der Lösung gleich zwei Schritte näher.

5. Frage

Für ihr Album "Schamlos schön" interpretierte Tine Kindermann das Adventslied "Maria durch ein Dornwald ging". In ihm wird beschreiben, wie die schwangere Maria einen abgestorbenen Wald zu neuem Leben erweckt. Dabei befindet sie sich auf dem Weg zu ihrer Cousine, der Mutter von Johannes dem Täufer. Und wie heißt die? Aus dem Namen dieser Frau notieren Sie bitte den ersten oder den siebten Buchstaben. Seinen Ursprung hat das Lied im Eichsfeld, das zum Teil in Thüringen liegt. Auch dort kennt man eine Heilige dieses Namens.

6. Frage

Das Lied "I’ve Got My Love To Keep Me Warm" wurde 1937 für einen Film komponiert. Mittlerweile gehört es in den USA zu den populären Weihnachtsmelodien – zumal in der Interpretation durch Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Wir suchen den Komponisten. Er schrieb auch den Weihnachtsevergreen "White Christmas". Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an fünfter und in seinem Familiennamen an sechster Stelle.

Die beiden Telefunken Mikrofone (alt und neu), mit denen Ralf Bei der Kellen das Sonntagsrätsel aufgenommen hat. (Deutschlandradio / Ralf Bei der Kellen)

