2782. Ausgabe Was haben Sie denn da in Ihrer Tasse?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Am 15. November 1953 wurde das Patent auf den Zuckerportionier erteilt, der als "Süßer Heinrich" in die Gastronomiegeschichte einging. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um den Zucker in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Der "Tanz der Zuckerfee" stammt aus einer Ballettmusik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, die 1892 uraufgeführt wurde. Die Vorlage für die Handlung lieferte eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Der Titel dieser Ballettmusik besteht aus zwei Wörtern. Den Auftaktbuchstaben des Rätselbegriffs finden Sie im zweiten Wort an fünfter oder an neunter Position.

2. Frage

Eines der berühmtesten Lieder der Popmusik, in dem der Zucker eine tragende beziehungsweise eine übertragene Rolle spielt, ist "Brown Sugar" von den Rolling Stones. 1971 wurde das Lied von einem der großen Vorbilder der Band interpretiert. Geboren wurde dieser US-amerikanische Sänger und Pianist am 5. Dezember 1932, gestorben ist er am 9. Mai dieses Jahres. Mit Liedern wie "Tutti Frutti" oder "Long Tall Sally" hatten er und andere große Hits. Aus seinem Künstlernachnamen, der eigentlich sein Vorname war, soll der fünfte Buchstabe aufgeschrieben werden.

3. Frage

Das islamische Fest des Fastenbrechens wird in der Türkei auch "Zuckerfest" genannt. Die Unterbiberger Hofmusik ist ein musikalisches Familienunternehmen aus Bayern. 2015 nahm die Gruppe für ihr Album "Bavaturka Vol. 2" ein Lied über das Zuckerfest mit dem Titel "Bugün bayram" auf. Die Frage zielt auf den muslimischen Fastenmonat, der dem Fest vorausgeht. Der letzte Buchstabe aus seinem Namen ist zielführend für das Rätselwort.

4. Frage

In der Popmusik wird das Wort "Sugar" häufig als Umschreibung für das verwendet, was der Zucker vermutlich selbst ist: eine Droge. So auch in dem Lied "Sugarman" vom Album "Cold Fact" aus dem Jahr 1970. Geschrieben und gesungen wurde das Lied von einem US-amerikanischen Musiker mit mexikanischen Wurzeln, der in den frühen 1970er-Jahren zwei Alben veröffentlichte, bevor er in der Versenkung verschwand. 2013 erhielt der Film über ihn mit dem Titel "Searching For Sugarman" den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Aufgetreten ist der Sänger unter seinem Familiennamen. Aus diesem soll gefunden werden: der dritte Buchstabe.

5. Frage

Unangenehm schmeckende Medizin wurde früher gern auf Zucker verabreicht. So auch in einem Filmmusical von 1964. Aus dem "Spoonful of Sugar" des britischen Originals wurde im Französischen das Zuckerstück: "P‘tit Morceau Du Sucre". In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation der Sängerin Enzo Enzo. Die Frage zielt auf den Titel des Musicalfilms. Er kommt nicht zum ersten Mal im Sonntagsrätsel vor. Lösungsrelevant ist hier der fünfte Buchstabe vom zweiten Wort.

6. Frage

Die letzte Rätselmusik heißt schlicht "Zucker" und wurde 2017 von der Schweizer Gruppe "Les Touristes" veröffentlicht. Die zugehörige Frage zielt auf den Namen des dunkelbraunen Sirups, der bei der Zuckerherstellung aus Zuckerrüben und Zuckerrohr übrigbleibt. Zu finden ist dieses Abfallprodukt in Bioläden, aber auch im Tierfutter wird es verwendet. Sieben Buchstaben hat sein Name, notiert werden soll der fünfte oder der sechste.

