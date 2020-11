2781. Ausgabe Wer hat’s (nicht) erfunden?

Am 8. November 1887 wurde Emil Berliner das Patent auf die Schallplatte erteilt. Daher stehen die runden Tonträger aus Schellack und Vinyl im Zentrum dieser Rätselausgabe.

Gesucht wird ein Substantiv beziehungsweise ein Eigenname mit sechs Buchstaben.

1. Frage

"Der Zar lässt sich photographieren" ist der Titel einer Oper, die 1928 in Leipzig uraufgeführt wurde. Ihre spannungsreichste Szene wird dadurch aufgelöst, dass eine der Hauptfiguren eine Platte auf einem Grammophon abspielt. Zu hören ist der "Tango Angèle". Er wurde speziell für den Einsatz in der Oper auf eine Schellackplatte aufgenommen. Gesucht wird der Name des Komponisten. Hierzulande wurde er durch seine Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht bekannt, in den USA machten ihn seine Musicals berühmt. Aus dem Familiennamen des gebürtigen Dessauers notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

2. Frage

Die bekanntesten Aufnahmen des Jazz-Saxofonisten Charlie Parker sind alle um die drei Minuten lang. Das lag nicht an seiner Aufmerksamkeitsspanne, sondern an der beschränkten Laufzeit der Schellackplatten. 2011 veröffentlichte die Gruppe Flimmerfrühstück ihr einziges Album. Auf diesem befindet sich das Lied "Charlie Parker Platten hören". Dazu gesucht wird: der Spitzname von Charlie Parker. Er besteht aus vier Buchstaben, lösungsrelevant ist der letzte.

3. Frage

Auch der zum dritten Stück gesuchte Komponist verwendete das damals neue Medium Schallplatte für seine Musik. Bei der Uraufführung seiner sinfonischen Dichtung "Pini di Roma" 1924 ließ er den Gesang der Nachtigall von einer Grammophon-Platte erklingen. Geboren wurde er am 9. Juli 1879 in Bologna, gestorben ist er am 18. April 1936 in Rom. Die "Römische Trilogie" gehört zu seinen bekanntesten Werken. Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Vornamen des Komponisten an sechster Stelle, in seinem Familiennamen ist es der fünfte oder der achte.

4. Frage

Vom Schellack kommen wir zum Vinyl: Für jüngere Menschen sind Plattenspieler coole Relikte aus längst vergangenen Tagen. Der zur vierten Musik gesuchte Sänger und Dichter kennt den Plattenspieler noch aus eigener Anschauung. In der Sendung zu hören ist das "Plattenspielerlied" aus dem Album "Tüpfelhyänen" von 2013. Geboren wurde der gesuchte Künstler am 23. Dezember 1975 in Bad Oeynhausen. 2009 erhielt er den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson. Den zielführenden Buchstaben finden Sie an erster oder an fünfter Stelle seines Vornamens.

5. Frage

2017 gründeten die beiden Wahlberliner Desiree Klaeukens und Dietrich Brüggemann die Band Theodor Shitstorm. Auf ihrem bislang einzigen Album findet sich das Lied "Mama, schick’ mir die Platten von Reinhard Mey". Die zugehörige Frage zielt auf den Erfinder der Schallplatte, Emil Berliner. Der kam ja auch nicht aus Berlin – sondern aus welcher deutschen Stadt? Dort war lange seine Produktionsfirma, die Deutsche Grammophon Gesellschaft, ansässig. Aus dem Namen dieser Stadt in Niedersachsen notieren Sie bitte den fünften Buchstaben.

6. Frage

Das abschließende Lied des Rätsels stammt von Paul Heaton & Jacqui Abbott und feiert jenes Schallplattenformat, das sich auf ein Lied pro Seite beschränkt: die Single. Zu ihrer Glanzzeit mussten DJs noch echte Jonglagearbeit vollbringen. Zur Musik gesucht wird die Band, mit der Paul Heaton in den 1980er-Jahren viele solcher Singles verkaufte – zum Beispiel von dem Lied "Happy Hour". Aus dem Bandnamen notieren Sie bitte vom Wort nach dem bestimmten Artikel den elften, den vorletzten Buchstaben.

