2776. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was wächst denn da und dort?

Von Ralf Bei der Kellen

Pilze verorten wir eigentlich eher im Wald. Doch auch in der Musik spielen sie eine Rolle. Welche? Raten Sie mit! (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Sie sind die heimlichen Herrscher der Wälder. Ihr My­ze­li­um kann sich über Kilometer erstrecken. Doch bevor sich die Sammelsaison ihrem Ende zuneigt, spüren wir in dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels den Pilzen in der Musik nach.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Das erste Stück Musik ist, passend zur Jahreszeit, das "Herbstlied" von Franz Schubert. Aufgrund seiner geringen Körpergröße und seiner eher gedrungenen Statur verpassten ihm seine Freunde einen Spitznamen. Sie benannten ihn nach dem mundartlichen Begriff für Pilze, der bis heute vor allem in Bayern und Österreich verwendet wird. Variationen dieses Wortes hört man auch im Vogtland, in Franken und in der Schweiz. Der gesuchte Buchstabe findet sich in ihnen allen an derselben Stelle, nämlich an Position sechs oder sieben.

2. Frage

Zur zweiten Musik suchen wir den vielleicht größten Pilzliebhaber unter den Komponisten. Geboren wurde er am 5. September 1912 in Los Angeles, gestorben ist er am 12. August 1992 in New York City. Als er 1959 seinen Kollegen Luciano Berio besuchte, nahm er an einer Quizshow des italienischen Fernsehens teil. Sein Fachgebiet waren – natürlich – die Pilze. Fünf aufeinander folgende Sendungen konnte er sich als Champion behaupten, nicht zuletzt, weil er alle 24 Namen des weißsporigen Zuchtchampignons aufsagen konnte. In der Sendung zu hören war die Nummer fünf aus seinen "Sonatas & Interludes". Zielführend ist der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten.

3. Frage

Zu Musik Nummer drei suchen wir den Sänger und Komponisten. Er gehörte in den 1970er-Jahren zur Gruppe der Künstler um Schobert & Black und Insterburg & Co. 1974 hatte er mit dem Lied "Des Pudels Kern" einen veritablen Hit. Wie hieß dieser so komische wie wortgewandte Liedermacher, der sehr zu seinem Verdruss oft als "Blödelbarde" bezeichnet wurde? Den gesuchten Buchstaben finden Sie an erster Stelle seines Familiennamens sowie an dritter Position seines Vornamens.

4. Frage

1969 veröffentlichte die französische Chansonnière Anne Sylvestre ein Album mit Kinderliedern unter dem Titel "Fabulettes". Darauf befindet sich auch der "Bal des Champignons", also der Tanz oder der Ball der Pilze. Champignon ist übrigens im Französischen der Oberbegriff für sämtliche Pilzgattungen. Wie heißt die Wissenschaft von den Pilzen? Aus diesem aus dem Griechischen stammenden Begriff notieren Sie bitte den vierten oder den sechsten Buchstaben.

5. Frage

Das französische Wort für den Pilz kennen wir jetzt. Wie lautet der Oberbegriff im Italienischen? Nach ihm hat der Jazzpianist Russ Freeman 1957 eine seiner Kompositionen benannt. Vielleicht, weil er kurz zuvor das italienische Restaurant seines Vertrauens besucht hatte? Bitte notieren Sie den dritten Buchstaben aus diesem Wort und zwar egal, ob aus dem Singular oder dem Plural.

6. Frage

Zur letzten Musik suchen wir ein seltsames Gewächs, das Ende der 1960er-Jahre in Westdeutschland entstand. Dieses Duo aus Essen spielte nicht nur unmittelbar vor Jimi Hendrix auf dem legendären "Love & Peace"-Festival auf Fehmarn, es veröffentlichte 1971 auch eine Rock- bzw. Folkoper mit dem Titel "Der Jesuspilz". In der Sendung zu hören ist ein Ausschnitt aus dem Stück "Erleuchtung und Berufung". Der Name des Duos setzt sich aus den Familiennamen der beiden Musiker zusammen. Bitte notieren Sie den achten Buchstaben aus dem ersten Namen oder den zweiten Buchstaben aus dem zweiten Namen. Übrigens hieß auch die Plattenfirma, bei der das Album erschien, "Pilz".

