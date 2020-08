2768. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was steht denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Da viele in diesem Sommer statt in die Ferne zu reisen im Land bleiben und die Ferien nicht in Metropolen, sondern eher auf dem Land verbringen, geht es in dieser Rätselausgabe um den Mikrokosmos des menschlichen Zusammenlebens: das Dorf.

Gesicht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Als erstes suchen wir eine Oper des Komponisten Bedřich Smetana. Ihre Handlung spielt in einem Dorf in Böhmen. Im Mittelpunkt stehen die junge Marie, die Halbbrüder Hans und Wenzel und ein bauernschlauer Handel. Das bekannteste Stück aus dieser Oper ist der "Furiant", Smetanas Idee eines Böhmischen Volkstanzes. Der Name der Oper besteht aus drei Wörtern, gesucht wird: vom zweiten Wort: der vierte Buchstabe.

2. Frage

Um eine Feier in einem Dorf geht es auch im Lied "La fete au village", gesungen und gespielt vom blinden Musikerehepaar Amadou et Mariam. Das besungene Dorf liegt vermutlich in der Nähe von Bamako, der Heimatstadt von Amadou et Mariam. Und Bamako ist der Hauptstadt welches westafrikanischen Staates? Der letzte Buchstabe aus seinem Namen ist der zweite des gesuchten Rätselwortes.

3. Frage

Von Bamako nach Bayern: 2016 veröffentlichte ein Liedermacher und Arzt ein Lied mit dem Titel "Dorf". Und das wird nicht schöner, sondern "schiacha", also: schrecklicher, hässlicher. Und wie heißt dieser am 15. November 1948 in Bad Reichenhall geborene Künstler? Seine bekanntesten Lieder tragen Titel wie "Papst gsehng" und "Nix mitnehma". Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an vierten oder in seinem Familiennamen an erster Stelle.

4. Frage

Was brauchte früher jedes Dorf? Genau – eine Kneipe. Und "Village Inn" ist auch der Titel des vierten Musikstücks. Es stammt aus dem Soundtrack zum ersten "Pink Panther"-Film von 1963. Wir suchen den Komponisten, der auch das berühmte Pink-Panther-Thema schrieb. Aus seiner Feder stammen Evergreens wie "Moon River". Obwohl er am 16. April 1924 in Cleveland geboren wurde und am 14. Juni 1994 in Berverly Hills verstarb, waren seine Wurzeln eindeutig italienisch. Der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

1968 schrieb Ray Davies für die Kinks das Lied "Village Green", das er 2009 nochmal mit einem Chor aufnahm. Dazu gesucht wird: ein fiktives Dorf, nämlich jenes, in dem in den Harry Potter-Romanen die Hexen und Zauberer leben. Aufgeschrieben werden soll der erste Buchstabe aus seinem Namen.

6. Frage

Für ihr Album "Machinette" interpretierte die Sängerin Bernadette LaHengst das Stück "Das Dorf am Ende der Welt" der Gruppe Jetzt!. Über eine Liebe auf dem Dorf geht es auch in der Erzählung "Romeo und Julia auf dem Dorfe" aus dem Novellenzyklus "Die Leute von Seldwyla". Und wer war deren Verfasser? Seine bekannteste Novelle ist "Kleider machen Leute". Bitten notieren Sie denjenigen Buchstaben, der am häufigsten (nämlich drei Mal) im Namen dieses Schriftstellers vorkommt.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an ssonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.