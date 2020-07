2763. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was sieht Sie aus dem Spiegel an?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago images / Ikon Images)

Da in letzter Zeit die Gesichter vieler Mitmenschen nur noch halb zu sehen waren, geht es in dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels um das Gesicht in der Musik. Es ist schließlich das primäre Erkennungsmerkmal aller Menschen.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Als erstes suchen wir eine Operette. In der Sendung zu hören sind Peter Alexander und Ingeborg Hallstein mit dem Duett "Schau' mir nur recht ins Gesicht". Er singt den Stanislaus, sie die Christel – was vielen als Hinweis schon reichen dürfte. Aus dem Titel dieser Operette von Carl Zeller notieren Sie bitte den ersten Buchstaben aus dem Wort nach dem bestimmten Artikel.

2. Frage

Von der Operette zum Musical: In "My Fair Lady" singt Professor Henry Higgins das Lied "I’ve grown accustomed to her face", zu Deutsch: "Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht", das in der Sendung von Freddy Quinn zu hören ist. Gesucht wird der Name der weiblichen Hauptfigur, die Higgins in diesem Lied beschreibt. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in ihrem Vornamen an dritter und in ihrem Nachnamen an fünfter Stelle.

3. Frage

Professor Higgins hatte sich an ein Gesicht gewöhnt, den Komponisten Ewan MacColl traf gleich der erste Blick wie ein Blitz – woraufhin er prompt seine damalige Frau verließ, um mit der Besitzerin dieses so bezaubernden Gesichts zusammenzuleben. In der Sendung wird das Lied von der Besungenen selbst interpretiert. Und wie heißt die derart verewigte dritte Frau von Ewan MacColl? Vielleicht haben Sie noch nie von dieser am 17. Juni 1935 geborenen US-amerikanischen Folksängerin gehört – ihren Halbbruder Pete dagegen kennen Sie bestimmt. Notiert werden soll: aus ihrem Familiennamen der erste Buchstabe.

4. Frage

Das Lied "Liebeszauber" ist auch bekannt als "Mädel, schau mir ins Gesicht". Komponiert hat es Johann Abraham Peter Schulz, gesungen wird es von Hermann Prey. Gesucht wird der Textdichter. Bekannt ist er noch heute für seine Geschichtensammlung "Die Feldzüge und Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen". Aus dem zweiten Vornamen dieses am 31. Dezember 1747 in Molmerswende geborenen und am 8. Juni 1794 in Göttingen gestorben Dichters des Sturm und Drang wird gesucht: der erste Buchstabe.

5. Frage

Der Titel "Berlin, Dein Gesicht hat Sommersprossen" gehört – ebenso wie seine Interpretin –seit den frühen Tagen des Sonntagsrätsels quasi zum Inventar der Sendung. Hans Rosenthal charakterisierte die Interpretin als "Chansonsängerin, Schauspielerin und Buchautorin". Aus dem Vornamen dieser in Ulm geborenen Berliner Göre notieren Sie bitte den sechsten Buchstaben.

6. Frage

Fünfeinhalb Jahre konnten seine Fans das Gesicht von Arthur Lee nicht auf der Bühne sehen, denn – der Afroamerikaner saß im Gefängnis. Und das höchstwahrscheinlich unschuldig. 1965 gründete er eine Gruppe, die heute von vielen als Kultband verehrt wird. Und wie heißt diese Band? Ihr Name ist so naheliegend wie kurz. Notiert werden soll: der vierte und letzte Buchstabe. Wir hören sie mit dem Lied "I Will Always See Your Face" aus dem Album "Four Sail" von 1969.

