2760. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Das liegt Ihnen im Blut?

Von Ralf Bei der Kellen

Rätseln Sie mit! (unsplash / Jon Tyson)

Der rote Faden dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels ist tatsächlich ein solcher, denn anlässlich des Weltblutspendetags am 14. Juni geht es diesmal um das Blut als ein Leitmotiv in U- und E-Musik.

1. Frage

Das erste Stück scheint geradezu für den Anlass der Sendung komponiert worden zu sein: "Give Blood" erschien 1985 auf dem Album "White City". Gesucht wird: der Sänger und Komponist. Geboren wurde der Mann am 19. Mai 1945 in London, zu Ruhm gelangte er als Gitarrist der britischen Band The Who. Wir suchen: den ersten Buchstaben aus seinem Vornamen.

2. Frage

Auch die Frage zu Musik Nummer zwei zielt auf den Komponisten. Begleitet von Michael Raucheisen singt Dietrich Fischer-Dieskau das Lied "Das Blut eines Iren", bzw. "Irisch Blut" aus den "Irischen Liedern". Der gesuchte Komponist wurde er am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft, gestorben ist er am 26. März 1827 in Wien. In diesem Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 250. Mal. Auch hier bringt sie der erste Buchstabe seines Vornamens einen Schritt weiter.

3. Frage

1956 bastelte der Musiker Jimmy Drake unter dem Künstlernamen "Nervous Norvus" ein Lied mit dem Titel "Transfusion". Dieser "Novelty Song" mit seinen Gräuschen von Autounfällen kletterte bis auf Platz 13 der US-amerikanischen Hitparade. Es geht um einen waghalsigen Fahrer, der nach jedem Unfall eine Bluttransfusion benötigt. Die zugehörige Frage zielt auf diejenigen Blutbahnen, die sauerstoffreiches Blut vom Herz weg zu den Organen transportieren. Aus ihrem Namen soll notiert werden: der erste Buchstabe.

4. Frage

1969 hatte die kanadisch-amerikanische Jazzrockformation "Blood, Sweat and Tears" einen Hit mit der Eigenkomposition "Spinning Wheel". Der Name der Gruppe geht zurück auf die Antrittsrede eines britischen Politikers vor dem Londoner Unterhaus am 13. Mai 1940, bei der es natürlich um den 2. Weltkrieg ging. Aus dem ersten Vornamen dieses Politikers soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

5. Frage

Judith Holofernes kam schon öfter im Sonntagsrätsel vor. In der Sendung zu hören ist Thees Uhlmann mit seiner Version ihres Liedes "Der letzte Optimist". Nach der im Lied beschriebenen Berührung mit dem Asphalt bleibt oft ein Bluterguss zurück. Und wie lautet einer der medizinischen Fachausdrücke dafür? Sieben Buchstaben hat das Wort, notiert werden soll: der dritte oder der siebte.

6. Frage

Eines der bekanntesten Lieder zum Thema Blut ist sicherlich der Hardrockklassiker "If You Want Blood, You‘ve Got It!" Die Band Hot Kangaroo spielt das Lied allerdings in einer Soul-fassung. Gesucht wird: der Name ebenfalls australischen Band, die das Lied 1978 schrieb und bekanntmachte. Aus ihm notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.