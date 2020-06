2759. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wo sitzen Sie denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB)

In den Zuschriften der vergangenen Wochen war immer wieder von geplatzten Urlaubsreisen die Rede. Daher widmet sich diese Ausgabe des Sonntagsrätsels einem beliebten Naherholungsgebiet: dem Balkon.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir den Sänger und Komponisten. 1981 veröffentlichte er seine Debüt-LP "Reine Nervensache". Auf ihr befand sich das Lied "Balkonfrühstück". Geboren wurde der gesuchte Künstler am 30. November 1956 im Flüchtlingslager Espelkamp. Heimatstadt des studierten Deutschlehrers war lange Zeit Osnabrück. Sein größter Hit war 1985 das Lied "Dein ist mein ganzes Herz". Gesucht wird: aus dem zweiten Vornamen des Sängers der fünfte Buchstabe.

2. Frage

Das englische Wort "balcony" bedeutet nicht nur Balkon, sondern bezeichnet auch den obersten Rang in einem Theater, Kino oder Konzertsaal. Diesen besang 1957 ein US-amerikanischer Sänger und Gitarrist. Bekannt wurde er in den 1950er Jahren mit Hits wie "Summertime Blues" oder "C‘mon Everybody". Er starb am 17. April 1960 im englischen Bath im Alter von nur 21 Jahren bei einem Autounfall als Beifahrer seines Kollegen Gene Vincent. Notiert werden soll: der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen.

3. Frage

Die berühmteste Balkon-Szene der Literatur ist sicher die aus Romeo und Julia. Daher gibt es auch in Leonard Bernsteins Musical "West Side Story" eine solche. In ihr gestehen sich Tony und Maria ihre Liebe (wobei der Balkon hier eher eine Feuertreppe ist). Welchen Titel trägt das bei dieser Gelegenheit gesungene Duett? Er besteht aus einem einzigen Wort mit sieben Buchstaben, aufgeschrieben werden soll: der fünfte.

4. Frage

"Auf dem grünen Balkon mein Mädchen" ist ein Lied aus dem "Spanischen Liederbuch", das 1891 erschien. Gesucht wird: der Komponist, ein Dauergast im Sonntagsrätsel. Geboren wurde er am 13. März 1860 in Windischgrätz; gestorben ist er am 22. Februar 1903 in Wien. Der Lösung einen Schritt näher bringt Sie der dritte Buchstabe vom Vornamen.

5. Frage

Dem Kabarettautor und -komponisten Günter Neumann wurde nachgesagt, dass er nicht gerne verreiste, sondern lieber in seiner Heimatstadt Berlin blieb. 1956 schrieb er ein Funkkabarett mit dem Titel "Wenn einer keine Reise tut". Aus diesem stammt das von Bruno Fritz gesungene Lied "Ick stell‘ mir vor, Berlin läg‘ in Italien". In welcher Berliner Kabarett-Truppe wirkten Neumann und Fritz über 20 Jahre lang zusammen? Aus dem Wort nach dem bestimmten Artikel schreiben Sie bitte auf: den ersten von neun Buchstaben.

6. Frage

Den Abschluss bildet das Stück "From The Balcony" der britischen Gruppe Yes aus dem Jahr 1997. Gesucht wird: der Sänger der Band. Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen ist der letzte des heute gesuchten Rätselwortes.

