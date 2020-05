2758. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Sind Sie damit glücklich?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Am 31. Mai 1740 wurde Friedrich II. König in Preußen. Deshalb kommen in dieser Sendung nur Musikstücke vor von und über Menschen, deren Name eine Variante von Friedrich ist.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht die weibliche Form des Namens: Friederike. So lautet auch der Titel einer Operette, die 1928 in Berlin uraufgeführt wurde. Gesucht wird ihr Komponist. Das Libretto stammte von Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Beda. Letzterer hieß ursprünglich mit Vornamen Bedřich, was die tschechische Variante von Friedrich ist. In der Operette, die während der Regierungszeit des "Alten Fritz" spielt, geht es um eine Jugendliebe Goethes. Das bekannteste Werk des gesuchten Komponisten ist sicher die Operette "Die lustige Witwe". Der erste Buchstabe aus seinem Vornamen bildet den Auftakt des gesuchten Wortes.

2. Frage

Friederike Serre wurde 1800 in Dresden geboren. Bekannt wurde sie vor allem als Gastgeberin eines Zirkels von Künstlerinnen und sozial engagierten Frauen. Durch sie wurde auch eine der bekanntesten Ehen in der klassischen Musik begünstigt. Deren weiblicher Part vertonte später zwei ihrer Gedichte. Eines davon trägt den Titel "Mein Stern". Gesucht wird: die Komponistin. Ihr Vater hieß Friedrich Wieck. Zur Welt kam sie am 13. September 1819 in Leipzig; gestorben ist sie am 20. Mai 1896 in Frankfurt am Main. Zu später Popularität gelangte sie ab 1990, als ihr Konterfei den 100-D-Mark-Schein zierte. Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Vornamen der Komponistin an dritter und fünfter Stelle, in ihrem Familiennamen ist es der sechste.

3. Frage

Das Lied "Am Samstag um vier" (gesungen von Bully Buhlan) stammt aus der Feder eines deutschen Jazz-Pianisten. Berühmt wurde er ab 1952 als "Der schräge Otto" bzw. "Crazy Otto". Auf einem heftig verstimmten Klavier, auch bekannt als "die beschwipste Drahtkommode", interpretierte er Evergreens und hatte damit international großen Erfolg. Gesucht wird: aus dem Familiennamen des Pianisten und Komponisten: der erste Buchstabe.

4. Frage

Zu Musik No. vier suchen wir die Sängerin. Die US-Amerikanerin wurde 1978 durch das Lied "Because The Night" bekannt, das sie gemeinsam mit Bruce Springsteen schrieb. Im Jahr darauf veröffentlichte sie auf ihrem Album "Wave" das Stück "Frederick". Geboren wurde die US-amerikanische Sängerin, Poetin und "Godmother of Punk" am 30. Dezember 1946. Bitte notieren Sie: den ersten Buchstaben vom Familiennamen der Sängerin.

5. Frage

Benannt war das Lied aus Frage vier nach Fred "Sonic" Smith, der später der Ehemann der gesuchten Sängerin wurde. In den späten 1960er und frühen 1970er-Jahren war Fred Smith Gitarrist der Kultband MC5. Für sie schrieb und sang er das Stück "Shakin‘ Street". Damit verbunden ist die Frage nach der US-amerikanischen Metropole, aus der MC5 stammten. Kleiner Tipp: das "MC" steht für Motor City. Aus dem Namen der Stadt am Eriesee soll notiert werden: der fünfte von sieben Buchstaben.

6. Frage

Auf Französisch heißt Friedrich: Frédéric, bzw. Frédérik. Unter diesem, seinem zweiten Vornamen wurde ein Deutscher Liedermacher in Frankreich bekannt. In der Sendung ist er zu hören mit dem Lied "La Mappemonde". Und unter welchem Namen kennt man ihn hierzulande? Aus seinem bekannten deutschen Vornamen soll aufgeschrieben werden: der vierte Buchstabe.

