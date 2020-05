2754. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wer nannte ihn „Schäkespear“?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Tim Brakemeier)

Nach dem gregorianischen Kalender starb Williams Shakespeare am 3. Mai 1616. Deshalb geht es diesmal um den Schwan von Avon, den vermutlich größten Dichter englischer Zunge.

Gesucht wird ein Eigenname mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

"Brush Up Your Shakespeare" singen die beiden Ganoven in dem Cole Porter-Musical "Kiss Me Kate". Als dieses Ende der 1950er Jahre in Berlin als "Küss mich, Kätchen" auf die Bühne kam, besetzte man die zwielichtigen Herren mit dem deutschen Komikerpaar. Der eine kam 1960 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, der andere machte Kabarett bis zum letzten Zahn. Die von ihnen gesungene deutsche Fassung des Liedes trägt den Titel "Schlag‘ nach bei Shakespeare". Aus dem gemeinsamen Vornamen der beiden wird gesucht: der fünfte oder der achte Buchstabe.

2. Frage

Seit Jahrzehnten streiten sich Pink Floyd-Fans darüber, ob Shakespeares Tragödie über den britischen König Cymbeline auch die Vorlage für das (fast) gleichnamige Lied von Pink Floyd war. Wie dem auch sei, es zeigt vor allem, wie tief diese Stücke im kollektiven Gedächtnis der Briten verwurzelt sind. Komponiert wurde das Stück vom Bassisten der Band. Der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen ist der zweite des gesuchten Rätselwortes.

3. Frage

Shakespeares Stücke lieferten auch die Vorlagen zu einer Reihe von Opern. Ein Beispiel: "Die Lustigen Weiber von Windsor" von Otto Nicolai. Shakespeares Komödie gleichen Titels entstand vermutlich 1597. Und wer wohnte zu diesem Zeitpunkt in Windsor Castle? Aus dem (Vor)Namen der Englischen Königin, die von 1558 bis 1603 regierte, notieren Sie bitte: den ersten oder den siebten Buchstaben.

4. Frage

Shakespeares Sonette, sowie die Lieder, die in seinen Stücken vorkamen, wurden vielfach vertont. 1941 komponierte der Brite Arthur Young die Musik zu dem Lied "Blow Blow Thou Winter Wind" für die Band von Bob Crosby, dem jüngeren Bruder von Bing Crosby. Und – aus welchem Stück stammt dieses Lied? Seine Hauptfiguren sind Orlando und Rosalind bzw. Ganymede, am Ende gibt es eine Vierfach-Hochzeit. Der Titel dieser Komödie besteht aus vier Wörtern, notiert werden soll: der letzte Buchstabe – und zwar egal, ob aus dem englischen oder dem deutschen Titel.

5. Frage

Aus derselben Komödie stammt auch das Lied "Under The Greenwood Tree". Gesungen wird es in der Sendung von Anne Sofie von Otter, gesucht wird: der Komponist, der es vertonte. Geboren wurde er am 29. Mai 1897 in Brünn, gestorben ist er am 29. November 1957 in Los Angeles, wohin er in den 1930er Jahren geflohen war. Sein berühmtestes Werk dürfte die Oper "Die Tote Stadt" von 1920 sein. Der fünfte, der letzte Buchstabe aus seinem ersten Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Die meisten Lieder inspiriert haben dürfte Shakespeare mit "Romeo and Juliet", bzw. "Romeo und Julia". In der Sendung zu hören ist Lou Reed mit seinem gleichnamigen Song. Und welcher Familie gehörte Julia an, also: wie hieß sie mit Familiennamen? Der sechste von insgesamt sieben Buchstaben ist der letzte des gesuchten Begriffs.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.