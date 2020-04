2750. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Ist der immer so laut?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Die Fragen stammen diesmal aus dem 482. Rätsel vom 18. Oktober 1974. Gestellt wurden sie von Hans Rosenthal, zu dessen Lebzeiten es das Internet noch nicht gab. Damit die Fragen auch online lösbar sind, haben wir seine Hinweise etwas ergänzt.

Gesucht wird ein Name mit zwei Silben und sechs Buchstaben.

1. Frage

Los ging es mit einem instrumentalen "Hit aus den 20er Jahren". Im Titel kommt ein Tier vor, das in hiesigen Breiten zum Glück nur in Zoos anzutreffen ist. Das Stück gehört zu den ganz frühen Jazz-Standards und wurde 1917 von der Original Dixieland Jazz Band aufgenommen und veröffentlicht, allerdings wurde erst die Neuaufnahme von 1918 dann zum Hit in den USA. Notiert werden soll: der Anfangsbuchstabe vom Namen dieses Tieres, bzw. der erste Buchstabe vom Titel des Stücks.

2. Frage

Zu Musik No. 2 wurde ein Musiker gesucht, den man in den 1970er Jahren vor allem als Orchesterleiter kannte. Zu hören ist er mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1967: "Der erste Mensch, der mit Tieren spricht", die deutsche Fassung des Liedes "Talk To The Animals" aus dem Musicalfilm "Doctor Dolittle". Nach einem seiner erfolgreichsten Schlager kannte man den gesuchten Sänger auch als den "Mann am Klavier". Aus seinem Vornamen soll notiert werden: der zweite Buchstabe.

3. Frage

Musik Nummer drei trägt den Titel "Der alte Wolf" und stammt aus dem Jahr 1974, war zur Zeit der Sendung also brandneu. Gesungen wird das Lied von einer deutschen Schauspielerin, Chansonsängerin und Buchautorin. Hans Rosenthal sagt in der Sendung, sie sei "ganz leicht an ihrem Vortrag und ihrer etwas unterkühlten Stimme zu erkennen." Von den neun Buchstaben ihres Vornamens wird gesucht: der vorletzte.

4. Frage

Die vierte Musik ist ein Instrumentalstück, "gespielt im lateinamerikanischen Rhythmus". Aus Lateinamerika stammt auch die gesuchte Melodie. Benannt ist sie nach dem Namen eines Landes – des damals viertgrößten Staates der Erde, der heute (zumindest flächenmäßig) allgemein auf Rang fünf gelistet wird. Aus dem Namen des Titels, bzw. des Landes soll notiert werden: der vierte Buchstabe. Hans Rosenthal spricht hier von der "Originalschreibweise" – und meint damit die englische Schreibweise, unter der man das Lied damals vor allem kannte.

5. Frage

Zum Musik No. 5 lässt Hans Rosenthal eine "Stimmungskanone" des damaligen Showgeschäfts erraten. Geboren wurde der Mann am 7. Juni 1937 in Tunis, seine Eltern stammten aus Kuba. 1971 erhielt der Sänger die deutsche Staatsbürgerschaft. Er singt das Lied "Borriquito", das damals auch von Rex Gildo interpretiert wurde. Gesucht wird: aus dem Familiennamen dieses Sängers: der dritte Buchstabe.

6. Frage

Die letzte Musik ist wieder ein Instrumentalstück, von dem der Titel gefunden werden soll. Hans Rosenthal setzte dieses Lied öfter ein. 1922 schrieben es in den USA die Songwriter Frank Silver und Irving Cohn. Seinen ebenfalls sehr komischen deutschen Text schrieb dann Fritz Löhner alias "Beda". Der deutsche Titel besteht aus zwei Wörtern, der gesuchte Buchstabe findet sich im ersten Wort an zehnter Stelle, im zweiten Wort finden Sie ihn an dritter, an fünfter und an letzter Stelle.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.