Am 17. November 1989 begann in Prag der Protest gegen die Regierung, der schließlich zum Sturz des sozialistischen Regimes und zur "Samtenen Revolution" führte. Daher beschäftigen wir uns heute mit dem "Mauerfall" unserer tschechischen Nachbarn.

1. Frage

Der Choral "Píseň svobody" von Bedřich Smetana ist auch als "Freiheitslied" bekannt. In der Sendung zu hören war das Lied in der Interpretation eines US-amerikanischen Sängers und Bürgerrechtlers. Geboren wurde der Afroamerikaner am 9. April 1898, gestorben ist er am 23. Januar 1976. Der Sänger war in der DDR bekannter als in der BRD, noch heute ist im Berliner Prenzlauer Berg eine Straße nach ihm benannt. Gesucht wird der fünfte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

2. Frage

1803 komponierte Ludwig van Beethoven ein Musikstück in A-Dur, Opus 47, das er einem französischen Geiger zueignete – der dieses Werk nie spielte, da er es nicht sonderlich mochte. 85 Jahre später inspirierte dieses Musikstück dann Leo Tolstoi zu einer Erzählung. Diese wiederum verarbeitete der tschechische Komponist Leoš Janáček 1923 zu seinem ersten Streichquartett. Beide Musikstücke wie auch die Erzählung tragen denselben Titel, der nur aus einem Wort besteht (zumindest in der deutschen Schreibweise). Aus ihm wird gesucht: den fünfte oder der 13. Buchstabe.

3. Frage

Auch in der Tschechoslowakei waren die 1920er-Jahre eine goldene Zeit. So wie hierzulande Max Raabe die Lieder der Weimarer Zeit frisch hält, tut das Ondřej Havelka in der Tschechischen Republik. In der Sendung zu hören war er mit dem Lied "Jeden Tag, den ich lebe". Dazu gesucht wird: ein Wort, das von dem tschechischen Schriftsteller Karel Čapek erstmals verwendete wurde - und zwar in seinem Drama "R.U.R." von 1921. Die damit beschriebenen Wesen nannte man früher "Automaten". Bekannt wurden sie später vor allem durch die Science-Fiction-Geschichten von Isaac Asimov. Das gesuchte Wort ist heute aktueller als damals, notiert werden soll: der erste oder der siebte Buchstabe aus seiner deutschen Schreibweise.

4. Frage

Frank Zappa hatte in der Tschechoslowakei eine besondere Bedeutung: zum einen lieferte er mit dem in der Sendung gespielten Lied "Plastic People" den Namen für die wichtigste Underground-Band des Landes, die "Plastic People Of The Universe". Zum anderen besuchte er im Januar 1990 als einer der ersten US-Künstler das befreite Land. Bei dieser Gelegenheit traf er dort einen seiner größten Fans. Kurz zuvor war dieser Schriftsteller Präsident der (noch)Tschechoslowakei geworden. Aus dem Familiennamen dieses Mannes schreiben Sie bitte auf: den vierten und vorletzten Buchstaben.

5. Frage

Der Sängerin Marta Kubišová erhielt nach dem Prager Frühling Auftrittsverbot. Später gehörte sie zu den Erstunterzeichnern der Charta 77. Gemeinsam mit Václav Neckář und Helena Vondráčková nahm sie 1969 eine letzte Platte auf, die dann von den Behörden zensiert wurde. Erst nach 1990 konnte man dann das Lied "Časy Se Mění" komplett hören. Das Lied stammt aus der Feder von Bob Dylan. Sein Originaltitel, der gleichzeitig der Titel von Dylans drittem Album war, besteht aus fünf Wörtern. Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie im zweiten Wort an zweiter oder im letzten Wort an vorletzter Stelle. Wobei Sie beim letzten Wort auf die von Bob Dylan verwendete Schreibweise achten müssen.

6. Frage

2016 nahmen die Sängerin Monika Načeva, der Gitarrist Michal Pavlíček und das Pavel Bořkovec Quartet das Album "Na Svahu" auf, aus dem das Lied "Obrovský Slunce" in der Sendung zu hören war. Die zugehörige Frage zielt auf die Währung der Tschechischen Republik. Aus ihrem Namen schreiben Sie bitte auf: den ersten Buchstaben.

