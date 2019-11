2728. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was weht denn da?

Im Herbst bewegt sich die Polarfront langsam nach Süden und sorgt auch in hiesigen Breiten für Stürme. Aus diesem Anlass suchen wir ein windiges Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Im klassischen Drama und in der Poesie wird das Wetter gerne zur Illustration der Gefühlslage des Sprechenden herangezogen. Im Jazz-Standard "Stormy Weather" von 1933 stehen die Zeichen nach der Trennung der Sängerin von ihrem Geliebten auf Sturm. Sängerinnen wie Billie Holiday konnten das Lied mit eigenen Erfahrungen füllen. Der gesuchten Sängerin dürfte das schwer gefallen sein, da sie zum Zeitpunkt der Aufnahme erst 16 war. Hierzulande feierte die Dänin Anfang der 1960er Jahre erste Erfolge als Schlagersängerin. Geboren wurde sie am 29. Juni 1946 im dänischen Åarhus. Bekannt wurde sie zunächst nur unter ihrem Vornamen. Aus diesem soll notiert werden: der dritte oder der vierte Buchstabe.

2. Frage

Vom stürmischen Wetter als Metapher für bewegte Lebensabschnitte ließ sich 1973 für das Lied "Weather The Storm" auch Robin Williamson von der Incredible String Band inspirieren. Die zugehörige Frage zielt auf seinen Landsmann William Shakespeare. In dessen Drama "The Tempest" wird der titelgebende Sturm von einem Luftgeist entfacht. Und wie lautet dessen Name? Bitte notieren Sie: den ersten von fünf Buchstaben.

3. Frage

Und noch mehr Shakespeare: 1933 besuchte Duke Ellington des Barden Geburtshaus in Stratford-upon-Avon. Als Ellington dann 1956 beim Shakespeare-Festival im kanadischen Stratford auftrat, kam ihm die Idee zu dem Stück "Such Sweet Thunder". Dazu gesucht wird: der Namen von Ellingtons damaligem Arrangeur, der lange Zeit quasi seine linke Hand war. Er war auch der Komponist von Ellingtons größtem Hit "Take The A-Train". Aus seinem Vornamen soll notiert werden: der zweite Buchstabe.

4. Frage

Von Turbulenzen geprägt war auch das (Gefühls)Leben der Sängerin von Musik Nummer 4. In ihrem Lied "Ouragan" – zu Deutsch "Orkan" – wird ein Sturm akustisch eindrücklich dargestellt. Jahre später hatte Prinzessin Stéphanie von Monaco einen Hit gleichen Namens – sie wird hier aber nicht gesucht. Aus dem Familiennamen dieser französischen Sängerin, die nur 147 cm groß war und immer wieder versicherte, nichts zu bereuen, wird gesucht: der vierte und letzte Buchstabe.

5. Frage

Das Lied "Er ist gekommen in Sturm und Regen" aus dem Jahr 1841 basiert auf einem Gedicht von Friedrich Rückert. Die zugehörige Komponistin wurde am 13. September 1819 in Leipzig geboren. Diese Welt wieder verlassen hat sie am 20. Mai 1896 in Frankfurt am Main. Das Lied gehört zu ihren frühesten Werken. Es stammt aus einer Liedersammlung, die unter ihrem und dem Namen ihres Mannes, ebenfalls ein Komponist, erschien. Aus ihrem Familiennamen wird gesucht: der vierte Buchstabe.

6. Frage

Am 3. November 1918 entfachte der Kieler Matrosenaufstand den Sturm der Novemberrevolution. Am 3. November 1989 erlaubte die DDR 5000 ihrer Bürger die Ausreise aus der Tschechoslowakei in die BRD. Den revolutionären Sturm, der dann 1989 die Wende brachte, prophezeite bereits 1979 eine DDR-Liedermacherin in dem Lied "Es wird so sein wie im November". Sie selbst wurde 1983 vom Furor der DDR-Oberen aus dem Land gefegt. Im Leben der gesuchten Sängerin spielt allerdings der 4. November die wichtigere Rolle, da sie an diesem Tag im Jahr 1947 geboren wurde. Wir suchen jetzt: aus ihrem Vornamen den sechsten oder aus ihrem Familiennamen den vierten Buchstaben.

