2721. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wo kommt der denn her?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen, und dieses Mal geht es um Elefanten: Rätseln Sie mit! (unsplash / Iswanto Arif)

Am 15. September 1885 starb der berühmte Elefantenbulle Jumbo während des Verladens bei einem Zusammenstoß mit einer Lokomotive. Der Schausteller P.T. Barnum hatte ihn in der ganzen Welt herumgezeigt. Das Rätsel ist dieses Mal daher den Elefanten gewidmet.

Gesucht wird ein Hauptwort bzw. ein Name mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Vor allem bei Kindern sind Elefanten sehr beliebt. 1931 veröffentlichte der französische Autor und Illustrator Jean de Brunhoff sein erstes Kinderbuch mit Geschichten über einen kleinen Elefanten. Ersonnen hatte ihn seine Frau Cécile, die ihren Kindern Geschichten erzählte, in denen der Elefant die Hauptfigur war. Sieben Bücher zeichnete und schrieb Jean de Brunhoff, nach seinem Tod setzte sein Sohn Laurent die Reihe fort. Ab 1940 vertonte Francis Poulenc die Geschichten des ersten Buches. Der Name dieses kleinen Elefanten hat fünf Buchstaben, notiert werden soll der zweite oder der vierte.

2. Frage

1970 schrieb Syd Barrett das Lied über den "Effervescing Elephant", den aufbrausenden Elefanten. Barretts Imagination war zu diesem Zeitpunkt wohl von früheren Drogenexzessen so weit getrübt, dass er diesen Elefanten vielleicht selbst zu kennen glaubte. Gesucht wird die Band, die Syd Barrett 1965 gründete und die später – ohne ihn – zu Weltruhm gelangte. Ihr Name besteht aus zwei Wörtern, wir suchen den dritten Buchstaben vom ersten Wort.

3. Frage

Natalie Merchant begann ihre Karriere als Sängerin der Gruppe 10.000 Maniacs, bevor sie sich ab 1993 ihrer Solo-Karriere widmete. 2010 vertonte sie ein Gedicht des US-amerikanischen Dichters John Godfrey Saxe mit dem Titel "The Blind Men And The Elephant", der dafür auf ein altes asiatisches Gleichnis zurückgriff. Im Gedicht kommen die sechs blinden Männer aus "Indostan", womit wohl die indische Region Hindustan gemeint ist. Im Hinduismus gibt es eine elefantenköpfige Gottheit. Der Sohn des Shiva und der Parvati hat viele Namen, wir suchen den bekanntesten – so, wie ihn zum Beispiel Salman Rushdie in seinem Roman "Mitternachtskinder" verwendet. Notiert werden soll der erste Buchstabe.

4. Frage

1941 veröffentlichten die Disney-Studios einen Film, dessen Hauptfigur ein fliegender Elefant ist. Für die Filmmusik erhielten Frank Churchill und Oliver Wallace 1942 einen Oscar. In dem Streifen zu hören war das Lied "When I See An Elephant Fly". Und wie heißt der hier besungene Elefant? Er kam in diesem Jahr auch als Realverfilmung in die Kinos. Aus dem Namen des Films oder des Elefanten wird der fünfte, der letzte Buchstabe gesucht.

5. Frage

Deutschsprachige Lieder über Elefanten gibt es erstaunlich wenige. Und wenn, dann sind es Kinderlieder – zum Beispiel von Frederik Vahle. Eine Ausnahme bildet "Oh Elefant" von Tom Liwa. Dazu gesucht wird der vielleicht bekannteste deutschsprachige Elefant. Womit nicht der blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus gemeint ist, denn der spricht ja nicht. Der gesuchte Elefant begann seine Karriere 1977 als Hörspiel-Figur und ist seit diesem Jahr auch auf der Leinwand zu sehen. Gesucht wird aus seinem "Nachnamen" der zweite Buchstabe.

6. Frage

Ende der 1960er Jahre hatten Elefanten Hochkonjunktur in der Popmusik. "Hole In My Shoe" war 1967 die zweite Single einer Band, die damit immerhin bis auf Platz zwei der britischen Charts kam. Geschrieben wurde das Lied von ihrem Gitarristen Dave Mason, der für dieses Lied wahrscheinlich Eindrücke aus einem LSD-Trip versammelte. Da durfte ein Elefant natürlich nicht fehlen – dieser hier sitzt zudem noch auf einem Kaugummibaum. Der Name der britischen Band um den Keyboarder und Sänger Steve Winwood besteht aus einem einzigen Wort. Notiert werden soll der dritte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.