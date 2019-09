2720. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wie reif sind Sie?

Von Ralf Bei der Kellen

Rocken wie ein Großer: In der Filmkomödie "School of Rock" hält der Rock 'n' Roll Einzug in ein Klassenzimmer. (imago images )

Am 8. September 1947 begann Radio München, der spätere Bayerische Rundfunk, mit der Ausstrahlung seines Schulfunks. Und weil nach dem Wochenende auch in den letzten Bundesländern die Sommerferien enden, geht es diesmal um die Schule in der Musik.

1. Frage

Der Schulfunk in Ost und West hatte diverse Erkennungsmelodien. Zu diesen gehörte auch die Arie des Vogelfängers aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Und welchen Namen trägt diese Figur? Bitte notieren Sie: den zweiten oder den vierten Buchstaben aus ihrem Namen.

2. Frage

"School Days" war der Titel eines Liedes, das 1957 einer der Urväter des Rock 'n' Roll aufnahm. Ein paar Jahre später brachte er es unter dem Titel "No Particular Place To Go" textlich runderneuert noch einmal heraus. Dieser afroamerikanische Gitarrist und Sänger, dessen Markenzeichen der "Duckwalk" war, wurde am 18. Oktober 1926 geboren, gestorben ist er am 18. März 2017. Gesucht wird: der erste Buchstabe seines Familiennamens.

3. Frage

1986 erschien das sechzehnte Studio-Album eines irischen Sängers unter dem programmatischen Titel "No Guru, No Method, No Teacher". Gleich im ersten Lied "Got To Go Back" singt er davon, wie er als Kind in der Schule sitzt, aus dem Fenster sieht und dann zu Hause seinem eigentlichen Lehrer zuhört – nämlich Ray Charles. Geboren wurde der Mann am 31. August 1945, wir suchen: aus seinem Familiennamen den 5. Buchstaben.

4. Frage

Was und wie ein Lehrer vermittelt, ist auch kulturabhängig. Der Sänger Tiken Jah Fakoly stammt von der Elfenbeinküste. Dort gehörten seine Vorfahren zu einer Gruppe von traditionellen Geschichtenerzählen, bzw. Lehrern, die das Wissen eines Dorfes oder eines Stammes mündlich weitergeben. Vielleicht kennen Sie den Begriff aus dem Roman "Roots" von Alex Haley. Fünf Buchstaben hat diese Berufsbezeichnung, notiert werden soll: der letzte.

5. Frage

Er war einer der berühmtesten Musiker Afrikas. Geboren wurde er am 15. Oktober 1938 in Abeokuta in Nigeria; gestorben ist er am 2. August 1997 in Lagos. Sein oberstes Ziel: ein geeintes Afrika. In seinen Liedern kritisierte er immer wieder die korrupten Regierungen. In einem Artikel des Rolling Stone wurde er einmal als der "gefährlichste Musiker der Welt" bezeichnet. Seine Opposition brachte ihm lange Haftstrafen und viel staatliche Repression ein. In der Sendung zu hören war das Stück "Teacher Don’t Teach Me Nonsense" von 1986. Vom zweiten, dem bekannten Familiennamen dieses Sängers und Bandleaders wird gesucht: der zweite Buchstabe.

6. Frage

Es gibt auch Schulen, die speziell für die Ausbildung von Musikern eingerichtet sind. Eine der bekanntesten ist sicher die Juilliard School in New York. In der Sendung zu hören war eine ihrer Absolventinnen: Nina Simone. Sie sang ein Lied von Oscar Brown Jr.: "Rags And Old Iron". Die Frage zielt auf den deutschen Namen für eine solche Musikschule, bzw. Musikhochschule. Der sechste oder der elfte Buchstabe aus diesem Begriff setzt den Schlusspunkt hinter das gesuchte Rätselwort.

