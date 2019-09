2719. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was liegt denn da?

Schluss mit Tiefschlaf! Aufstehen! Gesucht wird die Band mit diesem Sänger. (picture alliance/dpa/Peter Payne)

Da das Sonntagsrätsel ab dem 1. September eine Stunde früher als bisher im Program von Deutschlandfunk Kultur kommt, geht es diesmal um Erwachen bzw. das Aufstehen in der Musik.

Gesucht wird: ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und drei Silben

1. Frage

1972 besang eine westdeutsche Schlagersängerin in ihrem Lied "Morgens um fünf" das Erwachen einer Stadt. Mit dem Lied wandelte sie auf dem schmalen Grat zwischen Schlager und Chanson – ein Kunststück, das in den 1970er Jahren nur wenigen gelang. Auch das Lied "Wake Me Early In The Morning", die englische Fassung ihres Hits "Nur die Liebe lässt uns leben" hätte gut zum Oberthema der Sendung gepasst. Geboren wurde sie am 9. Januar 1949 unter dem bürgerlichen Namen Marianne Rosemarie Schwab in Bingen. Wir suchen: aus ihrem Künstlernachnamen den zweiten oder den dritten von vier Buchstaben.

2. Frage

Die zweite Musik ist eine Ballettmusik von Sergei Prokofjew. Er schrieb das Werk mit der Opuszahl 64 1935 für das Bolschoi-Ballett, uraufgeführt wurde sie am 30. Dezember 1938 in Brünn. Als Vorlage diente ihm eines der bekanntesten Theaterstücke der Literaturgeschichte. Benannt ist diese Tragödie nach seinen beiden Hauptfiguren. In der Sendung zu hören war ein Stück aus dem ersten Akt mit dem Titel: "Die Straße erwacht" – wobei die Straße in Verona liegt. Bitte notieren Sie: den ersten Buchstaben aus dem Titel.

3. Frage

Zu Musik No. 3 suchen wir eine Sängerin. Gemeinsam mit ihrem Mann, der genau wie sie aus Safed im späteren Israel stammte, war sie in den 1960er Jahren eine feste Größe im hiesigen Showgeschäft. Nachdem Ehe und Duo auseinandergingen, nahm sie 1972 in London eine Solo-LP mit dem Produzenten Bob Johnston auf, der bereits Künstler wie Johnny Cash, Bob Dylan und Leonard Cohen produziert hatte. Das erste Lied der LP trägt den Titel "Waking Up". Vom Familiennamen der Sängerin, die am 13. Juni 1941 geboren wurde, wird gesucht: der fünfte von sechs Buchstaben.

4. Frage

Musik No. vier heißt "Get Up", also "Steh auf!". Der Name der ausführenden Gruppe hat allerdings mehr mit dem Schlaf zu tun. Ihr Name ist eine Abkürzung, der für diejenige Phase des Tiefschlafs steht, während der man am meisten und am intensivsten träumt. Gegründet wurde sie 1980 in Athens im US-Bundesstaat Georgia. Das Lied stammt vom Album "Green" aus dem Jahr 1989, drei Jahre bevor sie den großen Durchbruch erlebten. Die Abkürzung, bzw. der Name der Gruppe besteht aus nur drei Buchstaben. Bitte notieren Sie: den zweiten.

5. Frage

Wecker sind heute etwas alltägliches, jedes Smart- oder sonstiges Phone verfügt mittlerweile über eine Weckfunktion. Zur Zeit des Barock konnten sich nur reiche Menschen solche Geräte leisten. Zu letzteren darf man getrost Ludwig den XIV. zählen. 1713 schrieb sein Hofkomponist François Couperin das Stück "Le Reveil-Matin", also: der Wecker. Die zugehörige Frage zielt auf den Beinamen Ludwigs des XIV. Aus der deutschen Übersetzung dieses Namens soll notiert werden: der dritte, der vierte, der sechste oder der neunte Buchstabe.

6. Frage

Und wenn man dann wach ist und hoffentlich einigermaßen ausgeruht, dann wünscht man seinen Mitmenschen einen "Guten Morgen" oder einen "Guten Tag". Oder, wie Ludwig der XIV. gesagt hätte: "Bonjour!" Diesen Titel trug 2009 das achte Soloalbum eines in Algerien geborenen französischen Sängers. Gestorben ist diese "Algerische Antwort auf Johnny Cash" am 12. September 2018. In der Sendung zu hören war er mit dem Titeltrack des genannten Albums, den er im Tandem mit seinem Kollegen Gaëtan Roussel sang. Gesucht wird: der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608