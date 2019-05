2704. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Sire, heute einmal ohne Nummer?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Anlässlich der Enthauptung von Anne Boleyn, ihres Zeichens zweite Frau Heinrichs des Achten am 19. Mai 1536 sowie der Einkerkerung Maria Stuarts am 19. Mai 1568 geht es in dieser Rätselausgabe um die beiden Frauen und ihren Einfluss auf die Musik.

Gesucht wird ein Name mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das erste Lied ist eine Melodie, die schon jeder einmal gehört haben dürfte. Angeblich komponierte der verliebte Heinrich VIII. das Lied für die von ihm umworbene Anne Boleyn. Die Kompositionsform ist allerdings italienischen Ursprungs, nach England gelangte sie erst nach Heinrichs Tod. Aber die Legende seiner Urheberschaft hält sich hartnäckig. Von den Lords bis zu John Coltrane wurde das Lied, das im heutigen Großbritannien auch als Weihnachtslied gespielt wird, von Musikern unterschiedlichster Genres interpretiert. Der Titel des Liedes, den bereits Shakespeare in seinen "Lustigen Weibern von Windsor" zitiert, besteht aus einem einzigen Wort. Und aus diesem soll notiert werden: derjenige Buchstabe, der am häufigsten in dem Wort vorkommt (es ist der dritte, der vierte, der achte, der neunte oder der elfte Buchstabe).

2. Frage

Das tragische Schicksal von Anne Boleyn war geradezu eine Steilvorlage für eine Oper. 1830 war es dann soweit. Nur war der Komponist kein Brite, sondern ein Italiener – weshalb seine Oper auch "Anna Bolena" heißt. In der Sendung war das Duett "Va, infelice" zu hören. Gesungen wird es von Anne und ihrer Nachfolgerin an Heinrichs Seite, Jane Seymour. Gesucht wird der Komponist. Geboren wurde er am 29. November 1797, gestorben ist er am 8. April 1848. Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen ist der gesuchte.

3. Frage

Für die einen war Anne Boleyn eine starke Frau, weil sie sich weigerte, Heinrichs Mätresse zu werden, andere sehen sie als Opfer ihres eigenen Machthungers. Eines ist sie aber ganz sicher: eine tragische Figur, deren Schicksal bis heute fasziniert. 2007 inspirierte ihr Schicksal die britische Band McFly zu einem Lied, das in ihrem Heimatland prompt ein Nummer-Eins-Hit wurde: "Transsylvania". Damit verbunden ist die Frage, wo Anne Boleyn am 19. Mai vor 482 Jahren ihr Ende fand. Dieser historisch wichtige Gebäudekomplex, der früher den englischen Königen als Wohnsitz diente, wird meistens mit einer Ortsangabe versehen. Dann besteht sein Name aus drei Wörtern. Umgangssprachlich wird aber meistens nur das erste Wort verwendet. Und aus diesem notieren Sie bitte den dritten von fünf Buchstaben.

4. Frage

In der zweiten Hälfte geht es um Maria Stuart. Die war nicht nur Königin von Schottland und kurzzeitig auch von Frankreich, sondern sie war vor allem die Erzrivalin der englischen Königin Elisabeth der ersten, der Tochter von Anne Boleyn. In ihrer "Freizeit" (und dann nicht zuletzt während ihrer 19jährigen Haft) versuchte sich Maria auch als Poetin. In der Sendung war die Vertonung eines ihrer letzten Gedichte mit dem Titel "Gebet" zu hören. Vertont hat es ein deutscher Komponist. Auch für ihn gehörte es zu seinen letzten Werken. Geboren wurde er am 8. Juni 1810, gestorben ist er am 29. Juli 1856. Gesucht wird der sechste Buchstabe aus seinem Familiennamen.

5. Frage

Maria Stuart ist auch der Ausgangspunkt für das Lied "Sad Song". In der Sendung zu hören war es als Medley aus zwei Versionen, zwischen denen 36 Jahre liegen. Die erste, eine Demo-Aufnahme der Gruppe The Velvet Underground, stammt von 1970 und die zweite ist eine konzertante Fassung von 2006. Gesucht wird der Name des Komponisten und Sängers. Geboren wurde er am 2. März 1942 in New York, gestorben ist er am 27. Oktober 2013 in East Hampton im Staat New York. Bitte notieren Sie den ersten Buchstaben aus seinem Familiennamen.

6. Frage

Dass auch Maria Stuarts tragische Geschichte als Inspiration für einem Hitparadenerfolg taugt, bewies 1984 ein britischer Gitarrist mit dem Titel "To France". Die Verbindung von Maria zu Frankreich war eine enge: Im Alter von fünf Jahren wurde Stuart von ihrer Mutter wegen der politischen Unruhen in Schottland nach Frankreich gebracht. 1558 heiratet Maria den zukünftigen König Frankreichs, von 1559 bis 1560 war sie dann für kurze Zeit auch Regentin des Landes, bevor ihr Mann mit knapp 17 Jahren starb. Gesungen wurde das Lied von Maggie Reilly, einer Landsfrau Maria Stuarts. Komponiert hat es der besagte Gitarrist, unter dessen Namen es auch erschien. Aus seinem Familiennamen wird gesucht: der dritte oder der achte, der letzte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.