2689. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was ist denn das für ein Geräusch?

Von Ralf Bei der Kellen

Rock'n'Roll-Superstar Buddy Holly (picture alliance/Uppa/Photoshot)

Am 3. Februar 1959 starb bei einem Flugzeugabsturz einer der ersten Superstars des Rock’n’Roll: Buddy Holly. Um ihn und seine Legende geht es in dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels. Gesucht wird ein Verb mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zu Beginn der Sendung war Buddy Holly selbst zu hören mit dem Lied "You’re The One". Am 27. Dezember 1958, knapp sechs Wochen vor seinem tödlichen Unfall, besuchte Buddy Holly den Radiosender KLLL in seiner Heimatstadt Lubbock in Texas, wo er spontan dieses Lied spielte. Damit verbunden ist die Frage, wie alt Buddy Holly war, als er starb. Wenn Sie die Zahl ausschreiben, steht der gesuchte Buchstabe an erster, achter oder 12. Stelle.

2. Frage

Auf "You’re The One" ist auch Waylon Jennings zu hören, der damals Bass in Buddy Hollys Band spielte und mit ihm befreundet war. Der spätere Country-Star vermachte seinen Platz im Flugzeug dem kränkelnden Sänger "The Big Bopper". Zum Abschied rief Holly Jennings zu: "Ich hoffe, Ihr friert Euch im Bus den Arsch ab!" Worauf Jennings antwortet: "Und ich hoffe, ihr stürzt mit der Kiste ab!" Ein Satz, der Jennings lange verfolgte. Mit dem Bus fuhr auch Hollys Gitarrist Tommy Allsup. Er hatte seinen Platz in der Unglücksmaschine durch einen Münzwurf an einen anderen bekannten Musiker verloren. Dessen Lebensgeschichte wurde 1987 unter dem Titel seines größten Hits verfilmt: "La Bamba". In der Sendung zu hören war er mit "Come On, Let’s Go". Aus dem Künstlervornamen dieses zum Zeitpunkt des Absturzes gerade mal 17jährigen Sängers wird gesucht: der zweite oder der sechste Buchstabe.

3. Frage

Buddy Hollys Einfluss auf die folgenden Musikergenerationen war immens – die Beatles, die Rolling Stones, Grateful Dead – alle spielten seine Lieder. Zu seinem 75. Geburtstag im Jahr 2011 erschienen gleich zwei Tribute-CDs, auf denen Künstler unterschiedlicher Generationen Hollys Lieder interpretierten. Die Sängerin Imelda May entschied sich für "Looking For Someone To Love". Aus dem Namen des Herkunftsland von Imelda May wird gesucht: der zweite Buchstabe.

4. Frage

Auch der Künstler zu Musik Nummer vier gehört zu den Stars, die von Buddy Holly beeinflusst wurden. Sein Album aus dem Jahr 2000 trägt denselben Titel wie das erste Lied der Sendung: "You’re The One". Darauf befindet sich das Lied "Old", das ebenfalls als Reverenz an Buddy Holly verstanden werden kann. Aus dem Vornamen des Sängers – der mit 77 Jahren auch nicht mehr der Jüngste ist – wird gesucht: der erste Buchstabe.

5. Frage

Buddy Hollys visuelles Markenzeichen war die schwarze Hornbrille der Marke Faosa, die ihm sein Augenarzt aus Mexiko mitbrachte. Gefunden wurde sie erst im April 1959, nachdem der Schnee an der Absturzstelle getaut war. Im Februar 1980 wurde sie mit anderen Überresten des Unfalls im Archiv eines Polizeireviers wiederentdeckt. Nach einem Gerichtsstreit zwischen Hollys Eltern und seiner Witwe ging die Brille an letztere. 1998 verkaufte sie die Sehhilfe für 80,000 Dollar an das Buddy Holly Center in Lubbock, Texas. Das alles wusste das Berliner Trio, das 1987 das Lied "Buddy Hollys Brille" schrieb, nicht. Der Name der Gruppe besteht aus zwei Wörtern, gesucht wird: der dritte Buchstabe aus dem ersten oder der fünfte Buchstabe aus dem zweiten Wort.

6. Frage

Das Lied, das dem 3. Februar den Titel "The Day The Music Died" verlieh, war natürlich "American Pie". Im Jahr 2000 brachte Madonna es noch einmal in die Charts. Die Originalversion ist achteinhalb Minuten lang und gehört zu den Epen der Popmusik – ergo konnten wir es im Sonntagsrätsel nur anspielen. Die Frage dazu zielt auf den Mann, der das Lied schrieb: Gesucht wird: aus seinem Vornamen der dritte oder aus seinem Familiennamen der sechste Buchstabe.

