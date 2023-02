Langstreckenwanderin Christine Thürmer

Für sie sei Wandern ihr neuer Job. „Diesen Job möchte ich für nichts auf der Welt mit irgendetwas anderem eintauschen“, sagt sie. So sei es auch viel einfacher, Probleme oder Frustrationen hinzunehmen.

Ob es bei ihr auch einen „Kick“ beim Wandern gebe, dass also Unvorhergesehenes passiere? „Andauernd“, sagt sie, „es ist nicht die Frage, ob es Probleme gibt, sondern nur wann, wie oft und welche.“

Als Beispiele nennt sie, dass sie von einem Hund gebissen wurde, in eine unterirdische Höhle eingebrochen sei oder auch Cowboys begegnet sei. Sie versuche aber, Abenteuer möglichst zu vermeiden und Risiken aus dem Weg zu gehen: „Ich will ja noch die nächsten 30 Jahre wandern.“

Meidet sie bei ihren Wanderungen bestimmte Regionen? „Ich würde nie bewusst in Krisen- oder Kriegsgebiete fahren“, sagt Thürmer. Wandern in bestimmten Gebieten setze voraus, „dass es dort eine Wanderinfrastruktur gibt. Da landet man zwangsweise bei entwickelten Ländern. Da landet man jetzt nicht irgendwo in Zentralafrika“.