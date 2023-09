25 Jahre Google

Die Hoffnung auf die Nadel im Heuhaufen

Ich klicke mich in den Google-Suchergebnissen regelmäßig bis Seite zehn. Es könnte ja doch noch DIE Information kommen. Oder ein Angebot, das ein paar Euro günstiger ist (Symbolbild). © picture alliance / imageBROKER / Jochen Tack

Von Maja Fiedler · 04.09.2023

Was soll Google besser können als mein Kinder-Brockhaus, fragte ich mich vor 25 Jahren. Die Suchmaschine zeigte selten Nützliches an. Heute googelt die ganze Welt - und ich finde immer noch selten, was ich suche. Liegt das an mir oder an Google?