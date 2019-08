150 Jahre estnisches Sängerfest Tartu Im Geiste unabhängig

Von Julia Kaiser

Die größte Tradition der Esten, das gemeinsame Singen in Riesenchören, ist nach wie vor lebendig. (Festival Laulupidu / Rene Mitt)

Es ist ein Ereignis, das jeder Chorsänger einmal erlebt haben sollte: ein Sängerfest im Baltikum. Tausende singen miteinander und erleben die Gemeinschaft. In Estland gibt es das ältere in der ehemaligen Hansestadt Tartu und eins in Tallin.

Im Jahr 1869 wurde in Estland die Tradition des Sängerfestes begründet. Offizieller Anlass war der 50. Jahrestag der Abschaffung der Leibeigenschaft in Livland durch den russischen Zaren 1819. Auf diese Weise erhofften sich die Veranstalter, zaristische und deutschbaltische Widerstände gegen die Abhaltung des estnischen Liederfests leichter überwinden zu können.

Singen als nationale Selbstvergewisserung

Im Südosten des Landes, in Tartu, waren zunächst nur Männerchöre zugelassen, doch bald schon wuchs das Sängertreffen zum Ausdrucksort nationalen Selbstbewusstseins.

Tradition und Stolz der Esten in blau-weiß. (Festival Laulupidu / Sven Zacek)

Besonders nach 1944 gewann das Sängerfest an Bedeutung, während der Sowjet-Okkupation war es eine der wenigen Gelegenheiten, bei der sich alle Esten versammeln und zu ihrem Estentum bekennen konnten. Die "Singende Revolution" der Esten 1988 ist ebenso auf die Tradition des Sängerfestes zurückzuführen wie die Tatsache, dass fast jeder Este, jede Estin in einem Chor singt. Auch, um daran zu erinnern, wurde zum Mittsommer in Tartu das 150-jährige Jubiläum des ersten Sängerfestes gefeiert.

Singen der Tausenden in Estland. (Festival Laulupidu / Rein Leib)