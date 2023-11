100 Jahre Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Spielstätten in der Großstadt: Vom Voxhaus in die Masurenallee

15:30 Minuten Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin bezog im Laufe seiner Geschichte viele Quartiere. Einige sind aus dem Stadtbild verschwunden, andere sind heute noch lebendige Spielstätten. © Unsplash / Daniel Brosch

Cornelia de Reese; Steffen Georgi · 12. November 2023, 20:45 Uhr

Das Rundfunk-Sinfonieorchester hat viele Orte in ganz Berlin als seine Heimat bezogen und Konzerte gegeben, immer im Spiegel der politischen Realität. Eine Orchestergeschichte in Orten erzählt mit den Stationen wie das Vox-Haus, das Haus des Rundfunks und dem Funkgelände in der Nalepastraße.