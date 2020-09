100. Folge Lakonisch Elegant Moria, Somuncu, Netflix - Die Jubiläums-Themenkonferenz

Von Christine Watty, Katrin Rönicke, Emily Thomey, Johannes Nichelmann und Julius Stucke

100. Ausgabe von Lakonisch Elegant (Getty Images / DigitalVision Vectors / tttuna)

Der Kulturpodcast wird 100, bekommt Glückwünsche von sehr vielen Menschen – und lässt hinter die Kulissen der aktuellen Themenkonferenz blicken.

Seit Oktober 2018 wendet sich Lakonisch Elegant wöchentlich der Kulturwelt zu und mischt sich dabei in aufgeregte Debatten ein oder spricht über besondere Kulturereignisse. Zur hundertsten Folge versammeln sich alle Hosts und beraten über die Themen der Woche: Worüber hätten wir gesprochen, wenn uns nicht unser Geburtstag dazwischengekommen wäre? Wie entscheiden wir überhaupt über Themen und wie läuft eine lakonische Themensuche ab?

Themenauswahl und Diskussionen

Und so geht’s im Podcast um die Empörung über den Podcast-Ausschnitt von Serdar Somuncu und Florian Schroeder, und damit also mal wieder um Satire und den Begriff der "Kunstfigur". Wir reden über den Film "Cuties (Mignonnes)", der in den USA zu Boykottaufrufen gegen Netflix geführt hat und wie wir dieses Thema umsetzen würden.

Wir überlegen, ob auch mal ein Blick nach China und dessen Einfluss auf die Filmbranche eine Folge von Lakonisch sein könnte, oder ob wir uns mit Anke Engelkes neuer Serie dem Thema Tod in unterschiedlichen Darstellungsformen widmen sollen. Oder ob wir sehr aktuell auf die Bilder schauen, die uns aus Moria erreichen und ihre Bedeutung für die gesellschaftlichen Debatten.

Glückwünsche und Gäste

Zwischendurch werden wir ständig unterbrochen, von allerlei Glückwünschen zum Geburtstag. Hier nur eine kleine Auswahl der Gratulanten- und Gratulantinnenschar, weil wir uns so sehr gefreut haben: Samira El Ouassil, Tobias "Krieg und Freitag" Vogel, Berit Glanz, Mareice Kaiser, Johannes Franzen, Friedrich Küppersbusch, Sarah Burrini, Jagoda Mariniç … und viele mehr!