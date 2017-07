Urlaubsbücher Lesetipps für den Reisekoffer

Zur Entspannung im Urlaub gehört ein gutes Buch. Unsere Kollegen und Kolleginnen hätten da ein paar Lektüretipps für Sie. (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Urlaubszeit ist Lesezeit. Wir haben in den Büros und auf den Fluren im Deutschlandfunk Kultur Tipps für die Reiselektüre gesammelt.

Hubertus Schulze-Wilke empfiehlt: "Cox oder Der Lauf der Zeit" von Christoph Ransmayr

Hubertus Schulz-Wilke, Dokumentar bei Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Christoph Ransmayr ist Reiseschriftsteller. Von seinen Recherchen bringt er reiche Geschichten mit, wie sie Hubertus Schulz-Wilke, Dokumentar bei Deutschlandfunk Kultur, gefallen. In "Cox oder Der Lauf der Zeit" erzählt Ransmayr vom Zusammentreffen des Kaisers von China mit einem englischen Uhrmacher. Ein Buch über das "Leben, den Tod und die Zeit", findet Hubertus Schulze-Wilke.

Christoph Ransmayr: "Cox oder Der Lauf der Zeit"

S. Fischer Verlag, 2016

304 Seiten, 22,00 Euro

Cornelia Sachse empfiehlt: "Schlafen werden wir später" von Zsuzsa Bánk

Cornelia Sachse aus der Multimedia-Redaktion (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Zum Geburtstag bekommt Cornelia Sachse aus der Multimedia-Redaktion von ihren Freundinnen oft Bücher von Zsuzsa Bánk geschenkt. In "Schlafen werden wir später" schreiben sich zwei Frauen um die Vierzig E-Mails und tauschen sich darüber aus, was sie vom Leben wollen. "Das ist magisch erzählt und gleichzeitig hat man das Gefühl, man kennt diese Frauen", findet Cornelia Sachse.

Zsuzsa Bánk: "Schlafen werden wir später"

S. Fischer, 2016

688 Seiten, 24,00 Euro

Kim Kindermann empfiehlt: "Bären beobachten" von Michelle Robinson und David Roberts

Kim Kindermann, Kinder- und Sachbuchredakteurin (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Überlebenswichtig für Reisende in Bären-Gebiete könnte die Empfehlung von Kim Kindermann sein. Sie ist Kinder- und Sachbuchredakteurin in der "Lesart". Das Buch "Bären beobachten" erklärt Kindern, wie sie sich in Sicherheit bringen, wenn der Bär kommt. Aber Vorsicht, was den einen Bären abschreckt, kann für den anderen die Aufforderung zum Angriff bedeuten. "Großartige Lektüre, super witzig" findet Kim Kindermann.

Michelle Robinson und David Roberts (Illustr.): "Bären beobachten - Ein Ratgeber für Anfänger"

Gerstenberg Verlag, Hildesheim

32 Seiten, 12,95 Euro, ab 4 Jahren

Svenja Flaßpöhler empfiehlt: "Das intensive Leben" von Tristan Garcia

Svenja Flaßpöhler, Literatur- und Philosophieredakteurin (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Die Kunst eines guten Buches ist: Es muss ein Lebensgefühl auf den Punkt bringen, findet Svenja Flaßpöhler, Philosophieredakteurin und Redaktionsleiterin für Literatur und Geisteswissenschaften. Darum empfiehlt sie "Das intensive Leben" von Tristan Garcia. "Maximiere deine Lust" – das ist der Imperativ, nach dem wir seit der Moderne leben. "Wir machen Extremsport, tanzen die Nacht durch und stehen twitternd unter Strom – Tristan Garcia schafft es, die Geschichte der Lustmaximierung ins Heute zu bringen", sagt Svenja Flaßpöhler.

Tristan Garcia: "Das intensive Leben - Eine moderne Obsession"

Suhrkamp, Berlin 2017

215 Seiten, 24,00 Euro

Eva Hepper empfiehlt: "Ein Fleck im Meer" von John Aldridge und Anthony Sosinski

Eva Hepper, Autorin und Kritikerin beim Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Als Autorin und Kritikerin beim Deutschlandfunk Kultur hat sich Eva Hepper gerade mit dem Thema "Meer" in Sach-, Kinderbüchern und Romanen beschäftigt. Diese spannende Geschichte über eine Rettung hat sie nicht mehr losgelassen. Als der Hummerfischer John Aldridge über Bord geht, denkt er, sein Leben sei vorbei. Doch er wird gerettet und schreibt seine Geschichte auf – wie er sich fühlte, als er im Meer trieb. "Ich fand das irre", sagt Eva Hepper, "ein tolles Buch!"

John Aldridge, Anthony Sosinski: "Ein Fleck im Meer"

Hoffmann und Campe, 256 Seiten, 20,00 Euro

Bernd Hörnle empfiehlt: "Kings of cool" von Don Winslow

Bernd Hörnle, Sprecher beim Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Ideal für den Strand ist Don Winslow "Kings of Cool", findet Bernd Hörnle, Sprecher beim Deutschlandfunk Kultur. Denn dieses Buch spielt auch am Strand – von Kalifornien. Dort bauen drei unverschämt gut aussehende junge Menschen ein Marihuana-Geschäft auf. Ohne es zu wissen, knüpfen sie damit an die Tradition ihrer Eltern an. "Das ist auch was für Ältere", findet Bernd Hörnle und lacht.

Don Winslow: "Kings of cool"

suhrkamp taschenbuch, 351 Seiten, 9,99 Euro

Elke Schlinsog empfiehlt: "Zuckersand" von Jochen Schmidt

Elke Schlinsog, Redakteurin in der "Lesart" (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Elke Schlinsog, Redakteurin in der "Lesart", empfiehlt als Urlaubslektüre "Zuckersand" von Jochen Schmidt. Diese wunderbare Vater-Sohn-Geschichte steckt voller Details, findet sie. Während der Junge die Welt in Form von Pflastersteinen und anderen Straßenfunden für sich entdeckt, erinnert sich der Vater an die eigene Kindheit: Vom summenden Testbild bis zum Zuckerstückchenhalter der Großeltern. Das ruft auch bei Elke Schlinsog Erinnerungen wach…

Jochen Schmidt: "Zuckersand"

C.H. Beck Verlag 2017

206 Seiten, 18,00 Euro

Thorsten Jantschek empfiehlt: "Blau" von Jürgen Goldstein

Thorsten Jantschek, Leiter der Abteilung Kultur und Politik (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Sommer ist die Zeit, in der der Blick in den Himmel oder auf's Wasser geht – so Thorsten Jantschek, der die Abteilung Kultur und Politik leitet. Darum empfiehlt er "Blau", einen Band, in dem Jürgen Goldstein "wie ein Flaneur durch die Bedeutungsgegenden dieser Farbe" streift: Vom blauen Planeten, über das Jazz-Label "Blue Note" bis hin zur Bluejeans.

Jürgen Goldstein: "Blau. Eine Wunderkammer seiner Bedeutungen"

Matthes & Seitz, 2017

180 Seiten, 20,00 Euro

Bettina Marian empfiehlt: "Abgeschnitten" von Michael Tsokos und Sebastian Fitzek

Bettina Marian arbeitet in der Poststelle im Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Krimis liest Bettina Marian von der Poststelle am laufenden Band – und natürlich auch im Urlaub. Besonders spannend findet sie "Abgeschnitten", einen Thriller, den der Bestsellerautor Sebastian Fitzek zusammen mit dem Rechtsmediziner Michael Tsokos geschrieben hat. Abgeschnitten ist hier zunächst mal eine Insel vom Festland – aber auch die andere Assoziation, die sich bei diesem Titel einstellt, spielt eine Rolle…

Michael Tsokos und Sebastian Fitzek: "Abgeschnitten"

Knaur Taschenbuch, 400 Seiten, 9,99 Euro



René Aguigah empfiehlt: "Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart" von Pankaj Mishra

René Aguigah, Leiter der Abteilung Hintergrund Kultur und Politik (Deutschlandradio / Julia Riedhammer)

Terrorismus, Kapitalismus, Nationalismus – Pankaj Mishra will die politische Großwetterlage erklären. Dabei wird er in der Geistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts fündig: Bei Rousseau zum Beispiel. Schon damals sieht sich die geistige Elite einer entwurzelten Mehrheit gegenüber. "Fast wie in der Politik heute", meint René Aguiga, Leiter der Abteilung Hintergrund Kultur und Politik. "Man bekommt durch dieses Buch einen neuen Blick auf die zentralen Konflikte unserer Zeit."

Pankaj Mishra: "Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart"

S. Fischer, 2017

416 Seiten, 24,00 Euro