"Enthinderung" lautet das Stichwort für unseren heutigen Thementag. Zu Gast im Programm sind dazu heute die Bloggerin und Autorin Laura Gehlhaar, die Schauspielerin Carina Kühne, der Rapper Graf Fidi, der Wissenschaftler Bertolt Meyer und der Student Janis McDavid.

Laura Gehlhaar ist Autorin und Coach. Sie hält Vorträge über Inklusion und Barrierefreiheit und schreibt in ihrem Blog Frau Gehlhaar über das Großstadtleben und das Rollstuhlfahren. Wegen einer Muskelerkrankung sitzt sie im Rollstuhl, seit sie 22 Jahre alt ist. Aus den dümmsten Sprüchen, die sie sich anhören musste, hat Gehlhaars vor Jahren ein Bullshit-Bingo gemacht. Darin einer der Evergreens: "Toll, dass Sie trotzdem rausgehen!"

In einem Interview sagte sie: "Mein Körper ist, wie er ist. Ich möchte erreichen, dass meine Behinderung als gesellschaftliches Problem angesehen wird." Im vergangenen Jahr erschien Gehlhaars erstes Buch: "Kann man da noch was machen?".

Die Schauspielerin und Bloggerin Carina Kühne

Carina Kühne ist Schauspielerin, Aktivistin und Bloggerin - und hat das Down-Syndrom.

Einem größeren Publikum bekannt wurde sie durch ihre Hauptrolle in dem Film "Be My Baby". Darin spielt Kühne ein Mädchen mit Downsyndrom, das sich ein eigenes Kind wünscht. Die 32-Jährige nennt sich selbst "Inklusions-Aktivistin" - seit Jahren tritt sie als Rednerin auf zu diesem Thema bei Fachkonferenzen, Workshops und Seminaren.

In ihrem Blog zitiert Kühne Walter Bagehot und ergänzt dessen Ausspruch folgendermaßen:

"Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, das zu tun, von dem die (Fach)Leute sagen, du könntest es nicht!"

Bertolt Meyer, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie

Bertolt Meyer ist Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit Vorurteilen, und damit hat er selbst auch persönlich Erfahrungen gemacht. Denn er wurde ohne linken Unterarm geboren. Seit 2009 trägt Meyer eine bionische Prothese. Für den britischen Fernsehsender Channel 4 moderierte er die Sendung "How to Build a Bionic Man" - "Wie man den bionischen Menschen baut". Meyer sagte in einem Interview, er wünsche sich eine Berichterstattung, die Menschen mit Behinderung weder als bemitleidenswerte Opfer noch als übermenschliche Superhelden inszeniere.

Der Rapper Graf Fidi

Der erste Kontakt von Graf Fidi mit Rap? Das weiß der 34-jährige Berliner noch ganz genau. "Das Album 'Hell On Earth' von Mobb Deep", sagt Graf Fidi, der eigentlich Hans-Friedrich Baum heißt. 2003 verschlägt es Graf Fidi eher zufällig in den Club SO36 in Berlin-Kreuzberg, wo er bei einem Beatbox-Battle das erste Mal vor dem Publikum ein paar spontane Freestyle-Raps zum Besten gibt. Noch im selben Jahr erscheint sein erstes Album "Aller Anfang ist schwer".

Wenngleich Graf Fidi heute nicht mehr als Battle-Rapper wahrgenommen werden möchte, sieht er die Erfahrung als wichtige Entwicklungsstufe an. "Ich habe gelernt, mich unter Zeitdruck auf den Rap-Gegner einzustellen", blickt Graf Fidi zurück. Etwas das dem studierten Sozialarbeiter, wenn auch in etwas anderer Form, bei seiner täglichen Arbeit mit Jugendlichen und Podiumsdiskussionen zum Thema Inklusion immer wieder hilft. Dabei weiß Graf Fidi ganz genau, wovon er spricht. Er sitzt im Rollstuhl und seine rechte Hand besteht aus nur einem Finger.

Janis McDavid, Student der Wirtschaftswissenschaften

Janis McDavid ist Student der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witten-Herdecke und Motivationstrainer. Vergangenes Jahr erschien sein Buch "Dein bestes Leben".

Der 26-Jährige kam ohne Arme und Beine zur Welt. McDavid fordert einen radikalen Bewusstseinswechsel in Bezug auf das Thema Behinderung, denn in Debatten gehe es fast ausschließlich um das, was nicht geht. Dem hält er entgegen: Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für alles weitere, denn: "Bei der Büroarbeit ist es auch ganz klar, dass die Leute einen Schreibtisch brauchen, das wird niemals besonders thematisiert."

