Tanja Dückers Die literarische Stadtsoziologin

Moderation: Matthias Hanselmann

Die Publizistin und Schriftstellerin Tanja Dückers (Anton Landgraf)

Sie schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte, Essays und Kunstkritiken: Tanja Dückers ist eine der vielseitigsten deutschen Autorinnen. Seit einigen Jahren engagiert sich die Berlinerin für Flüchtlinge - und hat sich einen Namen als Kirchenkritikerin gemacht.

Die Berliner Autorin Tanja Dückers ist unter anderem am Projekt "Weiter Schreiben" beteiligt, das geflüchteten Schriftstellern Übersetzungen ihrer Texte ermöglicht, sodass diese auch in Deutschland gelesen werden können. In ihrem jüngsten eigenen Buch beschreibt sie ihre Kindheit im alten Westberlin; noch heute lebt sie in Berlin und die Stadt lässt sie auch literarisch nicht los.

Als Gastdozentin in den USA hielt sie mehrfach Seminare zur Literatur Berlins ab. Mit ihren journalistischen Texten hat sie sich unter anderem einen Namen als Kirchen- und Religionskritikerin gemacht.

Wie sie die Trump-Wahl im liberalen amerikanischen Uni-Städtchen Oberlin erlebt hat, warum Galal Alahmadis Gedichte unbedingt gelesen werden sollten, und wieso die Kirchensteuer ihrer Ansicht nach abgeschafft gehört – das möchte Matthias Hanselmann von Tanja Dückers erfahren: Im Gespräch, am 22. Mai ab 9:07 Uhr.