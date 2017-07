SPD-Politiker Raed Saleh Von der Fritteuse an die Fraktionsspitze

Moderation: Susanne Führer

Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh am 27.08.2014 in Berlin. (picture alliance / dpa / Bernd Von Jutrczenka)

Ein "braver Muslim", der deutsche Schlager liebt und dem Ordnung, Pünktlichkeit, Disziplin "geradezu heilig" sind: Das ist nach eigenem Bekunden der Fraktionsvorsitzende der Berliner SPD, Raed Saleh. Am Montag ab 9.07 Uhr ist Saleh in unserer Sendung "Im Gespräch" zu Gast.

Eigentlich sprach alles gegen ein erfolgreiches Leben in Deutschland: Raed Saleh wuchs als Kind palästinensischer Einwanderer in einem sozialen Brennpunkt Berlins auf, lebte mit acht Geschwistern und den Eltern auf 84 Quadratmetern in einem Plattenbau - und ist heute Vorsitzender der Berliner SPD-Fraktion.

Unterstützt von liebe- und anspruchsvollen Eltern entwickelte Raed Saleh schon früh großen Ehrgeiz: Vom Schülerjob an der Fritteuse einer Fast-Food-Kette arbeitete er sich hoch zum Filialleiter und dann zum Manager der ganzen Firmengruppe. In seinem Heimatbezirk Spandau holte er bei den letzten Wahlen deutlich mehr Stimmen als seine Partei.

Er ist ein Kümmerer, jeder kennt ihn in seinem Kiez. "Ordnung, Pünktlichkeit, Disziplin sind mir geradezu heilig", sagt er, der sich als "braven Muslim" bezeichnet und den deutschen Schlager liebt. Mit seiner Familie feiert er Zuckerfest, Opferfest und Weihnachten. Deutschland sei ein "Musterbeispiel für Demokratie und Rechtsstaat". Raeh Saleh träumt von einer "neuen deutschen Leitkultur". Am 18. Juli erscheint sein Buch zum Thema: "Ich deutsch. Die neue Leitkultur".

Mit Raed Saleh spricht Susanne Führer in unserer Sendung "Im Gespräch" am 17.7. um 9.07 Uhr.