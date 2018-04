Rätseln Sie mit! Wer fliegt denn da?

Rätseln Sie mit bei unseren sechs Fragen. (Deutschlandradio / Ellen Wilke)

Gesucht wird: ein Wort mit sechs Buchstaben und zwei Silben. Ein Eigenname, passend zum Roten Faden der Sendung – der römischen Liebesgöttin Venus. Die gesuchte Person ist allerdings nicht unbedingt jemand, den man gerne zu seiner Grillparty einlädt.

Frage 1

Am 8. April 1820 entdeckte der griechische Bauer Georgis Kentrotas auf der Insel Milos bei der Suche nach Steinen die Venus von Milo. Das erste Musikstück der Sendung stammte aus einer Oper von Richard Wagner. Zu Beginn erwacht der Protagonist im Inneren des Venusberges. Und trotz all der dort von Göttin Venus offerierten Sinnesfreuden zieht es ihn wie einst Odysseus zurück zu den Menschen. Gesucht wurde der achte Buchstabe aus dem Name des Helden, der aus nur einem Wort besteht und nach dem die Oper benannt ist.

Frage 2

Musikstücke, die nach der Venus von Milo benannt sind, gibt es viele. Zum Beispiel "La Vénus de Mélo", interpretiert von der Jazzsängerin Stacey Kent, veröffentlicht auf ihrem Album "Raconte-Moi" aus dem Jahr 2010. Gefragt wurde nach dem Wochentag, der nach der Liebesgöttin Venus benannt ist. Aus dem Französischen lässt er sich etwas leichter ableiten als aus dem Deutschen. Gesucht wurde der sechste Buchstabe aus dem deutschen Namen des Wochentages.

Frage 3

Zu hören war das Stück "Venus de Milo" von Michael Nyman aus dem Soundtrack zu dem Peter Greenaway-Film "Ein Z und zwei Nullen" von 1986. Die Frage dazu lautete: Welchen Namen trägt die griechische Entsprechung der römischen Liebesgöttin Venus? Also – wer war bei den Griechen für die Liebe verantwortlich und damit quasi die Vorläuferin der Venus? Sie ist es ja auch, die die Venus von Milo eigentlich darstellt. Gesucht wurde der achte Buchstabe aus dem Namen dieser Dame.

Frage 4

1959 gelangte ein Lied mit dem Titel "Venus" auf Platz eines der US-amerikanischen Billboard-Charts. In der Sendung zu hören war allerdings nicht die Originalversion von Frankie Avalon, sondern eine deutsche Fassung. Gesungen wurde sie von einem alten Bekannten – Chris Howland. Während in der amerikanischen Version "nur" die Liebesgöttin besungen wird, hatten die Texter der deutschen Fassung ganz klar die Venus von Milo vor Augen. Die Frage zielte auf das weltberühmte Gebäude, in dem die Venus von Milo heute zu sehen ist. Aus dessen Name wurde der dritte Buchstabe gesucht.

Frage 5

Eine wichtige Rolle spielt bei dieser Musik der Mythos des Bildhauers Pygmalion, der sich in eine von ihm geschaffene Figur verliebt. Schließlich erhört Venus seinen Wunsch und erweckt die Statue zum Leben. Auf diesem Stoff basiert nicht nur das Musical "My Fair Lady", sondern auch eines mit dem Titel "One Touch Of Venus", das am 7. Oktober 1943 seine Uraufführung am Broadway erlebte. Das darin zu hörende Lied "Speak Low" ist längst zu einem Standard des Great American Songbook geworden. In der Sendung zu hören war eine Aufnahme, auf der der Komponist selbst das Lied singt. Aus seinem Vornamen der dritte Buchstabe ist der gesuchte.

Frage 6

Der hier gesuchte Herr stammte der Sage nach von Pygmalion und seiner menschgewordenen Statue ab. Später wurde er dann zum Geliebten der Venus – und von Shakespeare bis Hans Werner Henze hat diese Verbindung viele Künstler inspiriert. Die US-amerikanische Band Low besteht ebenfalls aus einem Paar – seit 25 Jahren singen, spielen und leben Mimi Parker und Alan Sparhawk zusammen. In der Sendung zu hören waren sie mit dem Lied "Venus". Die Frage zielte auf den Geliebten der Venus. Aus dem Namen dieser Gottheit wurde gesucht: der vierte Buchstabe.

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 18. April 2018, bitte per Post an: Deutschlandradio Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin. Oder schicken Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de.