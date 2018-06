Sendung vom 24.06.2018

Sendung vom 17.06.2018

Wie wird die Fußball-WM eigentlich in Ländern wahrgenommen, die sich dafür nicht qualifiziert haben? In der ersten Folge unserer WM-Reihe blicken wir nach Indien. Korrespondentin Silke Diettrich berichtet, ob Fußball dort trotzdem ein Thema ist.

Sendung vom 10.06.2018

Frauenfußball ist in Russland nicht gern gesehen. Erst 1989 wurde er zugelassen. Insgesamt gibt es nur rund 30 größere Frauenvereine, etwa in Moskau und Sankt Petersburg. Vor allem für homosexuelle Kickerinnen bedeutet Fußball aber ein Stück Freiheit.

Sechs Vereine in ganz Deutschland bieten derzeit Blinden die Möglichkeiten, Tennis zu spielen - mit Hilfe der verbliebenen Sinne. In im ostwestfälischen Löhne schlägt quasi das Herz der Blindentennis-Bewegung.

Sendung vom 03.06.2018

Am Ende der dritten Klasse sollen Kinder schwimmen können. So der Anspruch. Aber nur 40 Prozent erwerben das Schwimmabzeichen in Bronze, können also 200 Meter weit schwimmen. In Berlin soll unter anderem das Projekt "Neuköllner Schwimmbär" Abhilfe schaffen.