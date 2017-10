Musiker Achim Reichel Der psychedelische Krautrocker

Achim Reichel im Gespräch mit Vivien Perkovic

Musiker Achim Reichel während eines Konzersts auf der Kieler Woche im Juni 2015. (imago/CHROMORANGE)

Nach Experimenten mit seiner Bandmaschine und Drogen: In den 1970er-Jahren gründete Achim Reichel die Krautrockband A.R. & Machines. Deren Werkschau "The Art Of German Psychedelic (1970-74)" mit allen fünf Studioalben ist jetzt erschienen.

Es war ein glücklicher Zufall, der Anfang der 1970er-Jahre aus Achim Reichel, dem Kopf der erfolgreichen Beat-Band The Rattles, den psychedelischen Krautrocker Achim Reichel machte: Als er mit seiner neuen Akai X330D Bandmaschine (und diversen Drogen) herumexperimentierte, entdeckte er, dass er allein mit seiner Gitarre ganze Klang-Landschaften aus vielen Spuren bauen konnte. Daraus wurde schließlich A.R. & Machines – ein lange Zeit vergessener Karriere-Abschnitt von Achim Reichel – nach den Rattles und vor seiner Zeit als singender Seefahrer mit Hits wie "Aloha Heja He" oder "Kuddel Daddel Du".



Die jetzt erschienene Werkschau "The Art Of German Psychedelic (1970-74)" beinhaltet alle fünf Studioalben von A.R. & Machines, zwei Live-CDs und drei Bonus-CDs mit fast fünf Stunden unveröffentlichtem Material, welches Achim Reichel in seinem Bandarchiv aufgestöbert hat, wo er es selbst einst weggeschlossen hatte.

"Man wollte etwas anderes machen"

Nach den 1960er-Jahren mit den Dreiminuten-Songs wollten sie einfach mehr, sagte Achim Reichel im Deutschlandfunk Kultur.

"Man wollte da nicht nur so kleine, bunte Liedchen mit einem netten Rhythmus und Mitsinge-Refrain, sondern man wollte etwas anderes machen."

Darüber hinaus hätte sich damals auch ein Gefühl entwickelt, man würde eh nur Musik produzieren, die sich so ähnlich wie US-amerikanische oder britische Bands anhören würde, so Achim Reichel.

"Als dann die Sache mit A.R. & Machines anfing, da hatte ich das erste Mal das Gefühl: Also, jetzt schickst Du was an den Start, da kann keiner sagen: 'Das ist doch auch nur so ähnlich, wie…'"