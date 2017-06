Multitalent Christian Jott Jenny Zwischen Oper, Kabarett und Jazzfestival

Moderation: Vivian Perkovic

Der Schweizer Jazz-Musiker Christian Jott Jenny (Deutschlandradio / Inga Höltmann)

Der Schweizer Tenor Christian Jott Jenny möchte all seine Talente zur Entfaltung bringen. Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Leiter des Jazz Festivals in St. Moritz und Kabarettist mit eigenem Programm. Im Gespräch erzählt er, wie er alles unter einen Hut bringt.

Der Schweizer Christian Jott Jenny ist Tenor, ausgebildet an der Hochschule für Musik & Theater in Zürich und an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Sein Alter Ego als Kabarettist heißt Leo Wundergut. Regelmäßig tourt er mit einem eigenen Kabarett-Programm.

Und Jenny organisiert auch das 10. Festival da Jazz in St. Moritz, das am 5. Juli 2017 startet und bis Ende Juli laufen wird, an verschiedenen Orten in St. Moritz, mit je einem Konzert pro Abend. Unter anderem werden auftreten: Chick Corea, Jamie Cullum, Nigel Kennedy, Herbie Hancock, Paolo Conte, Madeleine Peyroux. Dabei gilt die Devise: Klein und intim, denn die meisten der Künstler treten vor nur rund 100 Zuschauern, in kleinen Clubs auf. Zum Beispiel im Dracula Club, den Gunther Sachs in den 70ern für die "Schönen und Reichen" ins Leben gerufen hat.

Im Gespräch erzählt Christian Jott Jenny, wie es ist, ein Konzert in 2500 Meter Höhe zu veranstalten - die Bühne muss dafür mit Hubschraubern hoch geflogen werden.