Maxi Obexer Migration als Lebensthema

Moderation: Britta Bürger

Die Schriftstellerin Maxi Obexer (Imago)

Das Thema Flucht zieht sich durch das gesamte Werk der Autorin Maxi Obexer. So auch in ihrem neuen Roman, aus dem die gebürtige Südtirolerin beim Wettlesen in Klagenfurt vortragen wird.

In Romanen, Theaterstücken, Hörspielen und journalistischen Texten tastet sich Maxi Obexer an die Gedanken und Gefühle von Menschen heran, die ihre Heimat verlassen haben und woanders neu anfangen. Auch in ihrem neuen Roman "Europas längster Sommer", mit dem sie heute nach Klagenfurt reist. Als eine von 14 ausgewählten AutorInnen wird Maxi Obexer am Wettlesen um den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis teilnehmen.

Ausgezeichnet mit mehreren Preisen, sind ihre Texte in sechs Sprachen übersetzt worden. Ihre Stücke werden regelmäßig in den USA aufgeführt.

Warum das Publikum im Theater so wichtig ist und wie man amerikanischen Studenten deutsche Dramatik nahe bringt, das möchte Britta Bürger von Maxi Obexer erfahren, in der Sendung "Im Gespräch", am 5. Juli ab 9:07 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.