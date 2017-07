Bachmann-Wettbewerb 2017 "Literatur als Faustkampf"

Auf der Lesebühne der 41. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt wird in den kommenden Tagen mit dem Wort gefochten. (ORF Landesstudio Kärnten/Petra Haas)

Das große Literaturspektakel des Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt wird heute Abend mit einer Rede von Franzobel eröffnet. Literaturredakteur Kolja Mensing liebt vor allem die Überraschungen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur.

Kolja Mensing packt gerade seine Koffer für Klagenfurt. Dort bewerben sich 14 Autorinnen und Autoren um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Neugierig ist er zum Beispiel auf den Frankfurter Autor Eckart Nickel, einst Mitglied des Popliterarischen Quintetts "Tristesse Royale". Im Video auf der Webseite des Bachmann-Preises trage er kontemplative Naturlyrik vor – kann er das ernst meinen, fragt Mensing schmunzelnd. Für die Südtiroler Autorin Maxi Obexer ist Migration das Lebensthema. Darüber sprach sie mit uns bei "Im Gespräch" (34:08 min.):

Die Daumen drückt er in diesem Jahr ganz parteiisch der Münchner Autorin Noemi Schneider. Sie ist auch Mitarbeiterin der Deutschlandfunk Kultur-Filmredaktion.

Der Bachmann-Wettbewerb sei immer für eine Überraschung gut wie im vergangenen Jahr die Gewinnerin Sharon Dodua Otoo, die "niemand auf dem Zettel" hatte. In seinen besten Momenten erlebe man beim Wettlesen als "Literatur als Faustkampf".

Strahlende Siegerin 2017: Die in Berlin lebende britisch-ghanaische Autorin Sharon Dodua Otoo. (dpa)

Die Lesungen, Diskussionen der Jury und die Preisvergabe werden ab Donnerstag, 6. Juli, 10 Uhr live im Fernsehen auf 3sat und im Radio auf unserem Kanal Dokumente und Debatten übertragen.

Deutschlandfunk vergibt neuen Preis

Insgesamt werden in diesem Jahr fünf Preise vergeben. Neben dem Hauptpreis, dem Ingeborg-Bachmann-Preis, wird in diesem Jahr zum ersten Mal der Deutschlandfunk-Preis in Höhe von 12.500 Euro vergeben. Deutschlandfunk-Redakteur Hubert Winkels ist Vorsitzender der Jury, die Kolja Mensing den "letzten Hort des Kunstrichtertums im deutschsprachigen Literaturbetrieb" nennt.

Die "Klagenfurter Rede", mit der die 41. Tage der deutschsprachigen Literatur heute Abend eröffnet werden, hält der österreichische Schriftsteller Franzobel unter dem Titel "Das süße Glück der Hingerichteten".