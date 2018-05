Maciej Obara Quartet Polen trifft auf Norwegen im Jazz

Moderation: Matthias Wegner

Maciej Obara Quartet (Urszula Tarasiewicz)

Polen war Gastland bei der diesjährigen Jazzahead! in Bremen. Beim Galakonzert tratt das Maciej Obara Quartet auf, in dem zwei Polen und zwei Norweger zusammenspielen. Zu hören war Material aus dem Album "Unloved", das ausgezeichnete Kritiken bekam.

Maciej Obara (Jahrgang 1981) hat schon vor einigen Jahren wertvolle Akzente in der Band des polnischen Trompeters Tomasz Stanko setzen können und auch mit seiner Band "Obara International" für einige Furore in seinem Heimatland gesorgt. Seine internationale Karriere steht allerdings noch ganz am Anfang, wobei er mit seinem aktuellen Album "Unloved" (ECM) derzeit offene Türen einrennt und nicht ohne Grund beim Gala-Konzert bei der "Jazzahead" präsentiert wird.

Charme und Schönheit

Sein bereits erwähnter Mentor und Kollege Tomasz Stanko lobt Obara in höchsten Tönen. Dieser sei ein großartiger Musiker, dessen Musik kraftvoll, tiefgründig, voller Charme und Schönheit zugleich ist.

In seinem aktuellen Quartett trifft Maciey Obara zudem auf drei exzellente Mitmusiker, die gemeinsam mit einer sympathischen Leichtigkeit die Tiefen möglicher Klanglandschaften ausloten.

Maciej Obara Quartet

Maciej Obara, Altsaxofon

Dominik Wania, Piano

Ole Morten Vaagan, Bass

Gard Nilssen, Schlagzeug

jazzahead!, Konzerthaus Die Glocke Bremen

Aufzeichnung vom 20.04.2018