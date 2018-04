Hörspiel-Podcasts Die Amerikaner legen vor

Christian Alt

Sandra soll die intelligenteste KI der Welt sein. (Photo by Franck Veschi on Unsplash)

Das Hörspiel gehört zu den originären Kunstformen des Radios. Jahrzehntelang war es als Gattung genauso hoch angesehen wie Theater und Literatur. Dann rückte es in den Hintergrund. Bringen amerikanische Podcast-Studios den Erfolg zurück?

Für Podcast-Fans war diese Woche ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Die New York Times hat nicht nur den lang erwarteten Podcast "Caliphate" über den Islamischen Staat rausgebracht. Auch Gimlet Media, das US-Vorzeigenetzwerk, hat nachgelegt und gleich drei neue Podcasts rausgebracht. Darunter der die Hörspiel-Serie "Sandra", in dem es um vermeintlich allwissenden persönlichen Assistenten geht. Wie Siri oder Alexa, nur in schlau.

Amerikaner legen vor

Dabei ist es eigentlich verwunderlich, dass gerade Amerikaner mit einem fiktiven Podcast versuchen, und es wohl auch schaffen, einen neuen Trend zu setzen. Denn das Hörspiel ist vor allem in Europa zu Hause. Doch schon letztes Jahr landet "Homecoming" weltweit einen großen Erfolg, wird jetzt sogar verfilmt. Um die Frage zu beantworten, ob "Sandra" der neue Star am Hörspiel- und Podcasthimmel wird, hat Christian Alt sich alle Episoden des Podcasts angehört.