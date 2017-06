Der aus Syrien geflohene Autor Hamed Abboud lebt Ende 2014 Jahren in Wien. Dort hat er seinen zweiten Gedichtband veröffentlicht. Die Texte in deutsch und arabisch karikieren mit rabenschwarzem Humor die Absurdität des Krieges. Mehr

Mit "Wonder Woman" kommt die Frauenpower nun als Hollywood Blockbuster in die deutschen Kinos. Kulturjournalist Stefan Mesch erinnert an die literarische Vorlage für die Filmheldin in den Comics - denen er nach dem Kinobesuch noch mehr Leser wünscht.Mehr