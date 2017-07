Heinrich Böll/ Émile Bravo: "Der kluge Fischer" Eine moderne Fabel über das Glück

Von Elke Schlinsog

Heinrich Bölls "Der kluge Fischer" ist eine immer noch moderne Fabel über das Glück. (S. Fischer Verlag)

Der Fischer, der mit einem Touristen über das Glück streitet: Heinrich Bölls Fabel "Der kluge Fischer" ist immer noch aktuell. Der Zeichner Émile Bravo hat sie jetzt ganz neu im Retrostil der 60er Jahre gezeichnet. Herausgekommen ist ein wunderbares Buch für Groß und Klein.

"Der kluge Fischer" erzählt die Geschichte des Literaturnobelpreisträgers Heinrich Böll erstmals als Bilderbuch - in Szene gesetzt vom preisgekrönten französischen Zeichner Émile Bravo. In rascher Folge der Panels und in die Farben des Mittelmeerblaus getaucht erleben wir hier, wie ein Fischer im Hafen sein Nickerchen macht, wie ihn ein Tourist in seiner Ruhe stört und ihm vorrechnet, was er sich alles anschaffen könnte, wenn er jetzt noch einmal hinausfahren würde auf Meer. Er könnte sich mehr Schiffe, eine Fischfabrik oder Fischrestaurant kaufen, er könnte so reich werden, dass er nicht mehr arbeiten bräuchte und in der Sonne dösen könnte. Darauf der kluge Fischer: "Aber das mache ich doch gerade, nur das Klicken Ihres Fotoapparats hat mich gestört."

Diese schöne Parabel darüber, das Glück in dem Moment zu genießen, zeichnet Emile Bravo im Retrostil der 60er Jahre: Allein wie er den Touristen mit Strohhut und Sternenhemd kleidet, gibt beim Lesen ein Zeitreisegefühl, ein Kinderbuch der 1960er Jahre in der Hand zu haben.

Witzige und kurzweilige Geschichte

Auch wie er mit wenigen Strichen Gefühle und Gesten festhält: Wenn der bärtige Fischer immerzu den Kopf schüttelt, dass man mehrere Nasen sieht und sein Gesicht nur noch ein einziger bauschiger Riesenvollbart ist - großartig! Nur die Zigaretten, die der Raucher Böll seinen Figuren einst in seinem Text reichte, gibt es im Comic nicht mehr. Von allen Seiten ist die Geschichte frisch angestrichen!

Die moderne Fabel über das Glück, über einen Fischer, der das Leben zu genießen weiß, ist aktuell wie vor fünfzig Jahren. Denn das Motto "weniger ist mehr" gilt auch heute. Mag Manches zu pädagogisch didaktisch klingen, die Geschichte ist sehr witzig und kurzweilig. Ein wunderbares Buch für Groß und Klein!