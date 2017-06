Hans-Ulrich Pönack Kein Tag ohne Kino!

Moderation: Matthias Hanselmann

Der Filmkritiker Hans-Ulrich "Pöni" Pönack vor unserem Berliner Funkhaus (Deutschlandradio - Matthias Dreier)

Hans-Ulrich Pönack, genannt "Pöni", ist der dienstälteste Filmkritiker in unserem Haus. Mit unbändiger Leidenschaft fällt er seit nunmehr 48 Jahren sein unbestechliches Urteil. Nun geht der Film-Enthusiast. Aber nicht, ohne aus seinem Leben zu erzählen.

Hans-Ulrich Pönack ist waschechter Berliner: Geboren 1946, Sohn einer Kartenabreißerin im Kino. Schon als Kind sitzt er beim Filmvorführer und schaut alle Filme. Und er klappert die Ku‘damm-Kinos nach Filmprogrammen ab. Daraus wurde dann eine der größten Kinoprogramm-Sammlungen weltweit, mit über 10.000 Exemplaren.

Seine ersten Kritiken schreibt er noch als Beamter der Bundesversicherungsanstalt. Am 27. November 1969 tritt er zum ersten Mal bei RIAS Berlin auf, einem der Vorgängersender von Deutschlandfunk Kultur; seither verging hier kaum eine Woche ohne "Pöni". Seine legendären Auftritte bei Sat.1 wurden erfolgreich persifliert – mittlerweile hat er eine eigene Fernsehsendung: "Pöni TV".

Klare Sprache, klare Meinung

Der Film-Enthusiast hat ein einfaches Motto:

"Klare Sprache! Klare Meinung! Es gibt 450 Filme im Jahr, da blickt doch kein normaler Mensch durch. Die Leute wollen einen Wegweiser haben. Am Ende wollen sie wissen: Ja oder nein? Nichts ist schlimmer, als wenn du am Ende einer Kritik nicht weißt, wie der Kritiker der Film fand."

Wie schafft er es, jedes Jahr über 400 Filme zu sehen? Warum mag er keine roten Teppiche? Und was macht er an einem Ort ohne Kino? Fragen, die Matthias Hanselmann "Pöni" stellt. "Im Gespräch", am 29. Juni, ab 9 Uhr 07.