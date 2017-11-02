Episode 5 (German) هل يخضع السوريون بالفعل للمراقبة في وسائل المواصلات؟

In der U-Bahn kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Werden Ausländer besonders kritisch beäugt? (imago stock&people)

هل تسلط العيون على الأجانب في وسائل النقل العام؟ وهل تلاحقهم النظرات وإلى أي مدى يمكن الحديث عن وجود حالة من الرقابة في قطارات الأنفاق أو الحافلات؟ السيدة دوروثييا تسيمرمان الأخصائية والمعالجة النفسانية تشرح لنا دوافع الشعور بالرقابة وملابساته خاصة عند القادمين الجدد، بينما يحدثنا طبيب الأسنان رضا عن تجربته في هذا الشأن.

وسائل النقل العام أماكن يلتقي فيها الناس من مختلف الأعراق والأجناس. في هذه الحلقة من سورمانيا نرّكز على التواصل الصامت بين ركاب وسائل النقل المختلفة. هذا النوع من التواصل يشيع لدى بعض القادمين الجدد والمهاجرين شعورا بأنهم مراقبون. يتحدثون عن ضغط نفسي يتملكهم بسبب نظرات الفضول التي ترصدهم أثناء تنقلاتهم مما يدفعهم في أحيان كثيرة لتغيير تصرفاتهم تفاديا لتكريس صور نمطية عنهم. فهل تمارس على هؤلاء الناس فعلا رقابة من نوع ما؟ أم أنه مجرد تأويل خاطئ لنظرات الأخرين؟ حاولنا الإجابة على هذه الأسئلة، وأجرينا حوارا مفصلا عن الموضوع مع السيدة دوروثييا تسيمرمان الأخصائية والمعالجة النفسانية في جمعية فيلدفاسر والسيد رضا عبد القادر طبيب الأسنان السوري الذي وصل إلى ألمانيا قبل عامين فقط.

"Schmeckt"

البقلاوة حلوة تركية عربية معروفة لدى معظم الناس، لكن ماذا عن المبرومة بالفستق وحلاوة الجبن والشعيبيات؟ للتعرّف على سرّها زرنا محل "داماسكوس" المختص في صناعة وبيع الحلويات السورية. صاحب المحل الكائن في شارع زونن ألي يعيش في ألمانيا منذ عدة سنوات وكان قبلها صاحب خبرة واسعة على مدى اكثر من ثلاثين عاما وشهرة واسعة في مجاله وبخاصة في مدينته حمص. الآن وبعد استقراره في عاصمة ألمانيا بات بوسع أهلها تذوق حلوياته السورية الرائعة.