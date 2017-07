Die Primaner International erfolgreich

Der Chor "Die Primaner" aus Berlin. (Vera Zweiniger)

"Die Primaner" ist seit 22 Jahren der Schulchor des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Berlin. Schüler der achten bis dreizehnten Klasse proben zweimal pro Woche und gewannen letztes Jahr den Grand Prix beim internationalen Chorwettbewerb in Budapest.

Chorreisen führten die Jugendlichen zu internationalen Wett­bewerben in viele europäische Länder sowie in die USA und nach Asien, wo sie jeweils erste und zweite Plätze belegten. Aber auch zu Hause in Berlin treten die Schüler mit chorsinfonischen Werken auf – zum Beispiel im Konzerthaus oder in der Berliner Philharmonie.

