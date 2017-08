Die Grafiker Nicolaus Ott und Bernard Stein Plakate und Logos für eine schönere Welt

Nicolaus Ott und Bernard Stein im Gespräch mit Britta Bürger

Mit Logos die Welt ein wenig schöner machen. Das ist die Mission der Grafikdesigner Nicolaus Ott (li.) und Bernard Stein (re.). (Melchior Imboden)

Sie lernten sich zufällig im Zeichenkurs kennen und schrieben dann gemeinsam Designgeschichte. Die Grafiker Nicolaus Ott und Bernard Stein arbeiten seit fast vier Jahrzehnten zusammen. Bei uns sprechen sie über den Reiz ihrer künstlerischen Symbiose.

Mit ihren Buchgestaltungen, Plakaten und Logos haben die Grafiker Nicolaus Ott und Bernard Stein Designgeschichte geschrieben. Ihr visuelles Vokabular hat elementare Formen wie das Dreieck, den Kreis und das Quadrat immer wieder neu belebt.

24 Jahre lang haben "Ott + Stein" in einem gemeinsamen Atelier in einem dialogischen Prozess für die Staatlichen Museen Berlin und viele andere kulturelle Einrichtungen gearbeitet. 15 Jahre lang teilten sie sich eine Professur für Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule in Kassel.

Als die Digitalisierung ihr Handwerk revolutionierte, schlugen beide noch einmal neue Wege ein. Ihre Dialoggemeinschaft ist bis heute lebendig.