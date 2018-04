Der Tag mit Arne Semsrott Tut Facebook genug, um sein Datenleck zu stopfen?

Moderation: Anke Schaefer

Der Journalist Arne Semsrott. (Deutschlandradio / Karoline Scheer)

Facebook werde Jahre brauchen, um seine Probleme zu lösen, sagt Konzernchef Zuckerberg. Ein schlechter Witz?, fragen wir den Netzjournalisten Arne Semsrott. Mit ihm sprechen wir außerdem über Künstliche Intelligenz und den Börsengang von Spotify.

Hate Speech, Cybermobbing, Datenmissbrauch - seit Jahren steht der Internetkonzern Facebook in der Kritik. Jetzt hat Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Interview eingeräumt, dass es Jahre dauern werde, bis Facebook seine Probleme gelöst habe. Warum geht das nicht schneller? Darüber sprechen wir mit unserem Studiogast, dem Netzjournalisten Arne Semrott.

Integration und Schule - nur ein taktischer Streit?

Außerdem in der Sendung: 50 Jahre "2001 - Odyssee in Weltraum" - haben wir noch Angst vor Künstlicher Intelligenz? Sowie: die Debatte um bessere Integration in der Schule - taktischer Streit um echte Probleme? Und: Spotify geht an die Börse - welche Strategie steckt dahinter?

Der Journalist Arne Semsrott, Jahrgang 1988, ist Experte für Netz-Themen. Er schreibt für netzpolitik.org, zudem arbeitet er auch für Transparency Deutschland. Sein älterer Bruder ist der Kabarettist Nico Semsrott.